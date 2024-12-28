Елочные базары в Казани: где купить елку и сколько это стоит?

В Казани резко подорожали елки

До Нового года осталось менее недели, и жители Казани активно готовятся к празднику. Елка — главный символ Нового года, который наполняет дом атмосферой тепла и уюта. В столице Татарстана уже начали работу елочные базары, где можно приобрести как живую елку, так и сосну или пихту.

Цены на елки: что изменилось за последние годы?

Цены на новогодние елки в последние два года заметно выросли. Согласно данным исследования, средняя цена искусственной елки в 2024 году составила 4260 рублей, что на 14% больше, чем годом ранее. При этом продажи искусственных деревьев увеличились на 39%.

Автор фото: PROKAZAN

Стоимость живых деревьев также поднялась: если в 2023 году метр живой елки стоил в среднем 1000 рублей, то в 2024 году цена составляет уже 1200–1500 рублей за метр, что означает рост на 20–50%.

«Ели дорожают, но и нас продавцов можно понять. Мы не хотим работать себе в убыток», — говорит продавец елок Амирхан в беседе с корреспондентом PROKAZAN.

Особенно подорожали премиальные варианты: импортные живые деревья теперь стоят на 20% дороже, чем год назад. Это не помешало казанцам активно готовиться к празднику — елочные базары работают во всех районах города.

Средняя стоимость новогоднего дерева

В Казани цены на живые елки зависят от их происхождения, высоты и пышности. Например:

Сосны — от 500 рублей за метр.

Елки — от 1000 рублей.

Пихты — от 2500 рублей.

Автор фото: PROKAZAN

«Наши, российские деревья дорожают из-за инфляции, это практически по всем статьям увеличились расходы. Фура из Марий Эл в Казань стоила, к примеру, 60 тысяч рублей в 2022 году, а сейчас — уже 120 тысяч. А в одну фуру помещается 800 деревьев. Так что логистика — один из ключевых факторов роста цен», — рассказал Амирхан корреспонденту PROKAZAN.

Но для тех, кто предпочитает искусственные елки, предложения также разнообразны. Цена стартует от 600 рублей за небольшие деревья в строительных гипермаркетах и достигает 10 тысяч рублей и выше за модели высокого качества. Искусственная елка может прослужить несколько сезонов, что делает ее выгодным решением для практичных покупателей.

Где купить елку в Казани?

Для удобства жителей в 2024 году в Казани открыто 24 площадки для продажи живых деревьев. Елочные базары работают ежедневно без выходных с 10:00 до 21:00. Вот список некоторых адресов, где можно приобрести новогоднюю елку:

Район Рихарда Зорге — базар с широким выбором пихт и елей.

Улица Декабристов — разнообразие елок и сосен с доставкой на дом.

Приволжский район — базар с демократичными ценами на сосны.

Советский район — одна из крупнейших точек продаж в городе.

Автор фото: PROKAZAN

Полный список адресов елочных базаров можно уточнить на сайте городской администрации.

Какую елку предпочитают казанцы?

Мнения казанцев разделились. Одни ценят живые елки за их естественный аромат и традиционную атмосферу, другие выбирают искусственные деревья за их практичность и долговечность.

«Каждый год беру пихту. Она дороже, но долго сохраняет свежесть и аромат. Новый год — это праздник, где качество атрибутов играет важную роль», — рассказал Максим, покупатель с елочного базара.

Но есть и любители искусственных деревьев.

Автор фото: PROKAZAN

«Искусственное дерево – это про практичность. Можно на несколько лет спокойно забыть хлопоты с натурально. Такая ель смотрится красивее, на мой взгляд», — говорит Венера Алмакаева в беседе с корреспондентом PROKAZAN.

А если хочется запаха хвои?

Для тех, кто выбрал искусственную елку, но хочет добавить в дом аромат, базары предлагают пучки веток хвойных деревьев. Цена варьируется от 200 до 300 рублей. Продавцы также предлагают доставку на дом, что особенно удобно в предновогодней суете.

Какая бы елка ни украсила ваш дом, главное — создать уютную атмосферу и насладиться праздником.