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Вот и все: Telegram, Viber и WhatsApp уходят. Россиян ждет неприятный сюрприз с 15 марта

С 2025 года в России вступают в силу новые прав...

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С начала 2025 года Россия вводит строгие требования к зарубежным IT-компаниям, предоставляющим услуги мессенджеров.

Изменения коснутся таких популярных платформ, как Telegram, Viber и Google Chat, в то время как WhatsApp, принадлежащий компании Meta, уже находится под блокировкой из-за признания компании экстремистской в РФ.

Что предусматривают новые требования?

Зарубежные мессенджеры теперь обязаны хранить данные российских пользователей на серверах внутри страны и предоставлять доступ к этим данным государственным органам по их запросу. Это правило вызвано стремлением усилить контроль над иностранными сервисами и обеспечить безопасность национальных данных.

Каковы возможные последствия для международных IT-компаний?

В прошлом крупные компании, такие как Google и Apple, уже сталкивались с аналогичными требованиями в других странах и отказывались их выполнять, опасаясь нарушения политики конфиденциальности. Отказ от соблюдения новых правил может привести к блокировке их сервисов в России, что создаст значительные неудобства для миллионов пользователей.

Как это скажется на российском бизнесе?

Мессенджеры играют важную роль в деловом общении, обработке заказов в электронной коммерции, банковском секторе и логистике. Ограничение доступа к международным платформам потребует от компаний поиска альтернативных каналов связи, что может увеличить операционные расходы и замедлить рабочие процессы.

Какие альтернативы предлагают российские разработчики?

В качестве альтернативы рассматриваются российские мессенджеры, такие как «ТамТам» от Mail.ru Group, «Сферум» от Ростелекома и «Почта» от Почты России. Однако эти сервисы пока не обрели широкой популярности среди пользователей из-за ограниченного функционала и вопросов конфиденциальности.

Советы для пользователей

Эксперты советуют россиянам заранее подготовиться к возможным изменениям, изучить альтернативные мессенджеры и создать резервные каналы связи для сохранения доступа к необходимым сервисам.

Пока неясно, согласятся ли международные IT-гиганты на соблюдение новых российских требований. Власти уверены в своей способности контролировать ситуацию, но история показывает, что многие компании могут выбрать уход с рынка вместо согласия на передачу пользовательских данных.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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