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Ученые выяснили, что деградация мозговых тканей начинается в 44 года

По мнению ученых, своевременные профилактически...

pixabay.com

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Исследователи из США установили, что первые признаки возрастных изменений в мозге появляются уже к 44 годам, а наиболее выраженный спад когнитивных функций наблюдается примерно в 67 лет. Эти данные были опубликованы на портале ScienceAlert.

Анализ информации почти 20 тысяч участников, прошедших когнитивные тесты и МРТ-обследование, показал, что дегенерация тканей мозга начинается значительно раньше, чем предполагалось ранее. Основной причиной ученые назвали нейронную инсулинорезистентность — состояние, при котором мозг теряет способность эффективно усваивать глюкозу, что приводит к ухудшению его работы.

Чтобы замедлить этот процесс, специалисты протестировали кетоновые добавки, способствующие восполнению дефицита глюкозы и повышающие чувствительность нейронов к инсулину. Наилучшие результаты от их применения были отмечены у людей в возрасте от 40 до 59 лет.

По мнению ученых, своевременные профилактические меры и лечение играют ключевую роль в поддержании когнитивного здоровья. Сделанные открытия могут повлиять на стратегии предотвращения деменции и других возрастных заболеваний мозга.

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