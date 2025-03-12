В США одобрена первая имплантируемая генная терапия заболевания глаз
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FDA зарегистрировало Encelto — первую имплантируемую генную терапию, способную замедлять разрушение макулы и предотвращать потерю зрения при макулярной телеангиэктазии второго типа.
Разработчик Neurotech Pharmaceuticals сообщил, что заболевание связано с нарушением кровоснабжения макулы, из-за чего со временем повреждаются фоторецепторы и клетки Мюллера, приводя к ухудшению зрения вплоть до слепоты.
Encelto — это крошечный имплант с выращенными клетками сетчатки, который хирургически вводят в глаз. Он помогает замедлить дегенеративные процессы и сохранить зрение.
Испытания показали, что метод эффективен, а его применение в США начнется в середине 2025 года.
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