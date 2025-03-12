В Турции ищут 2 блогерш из РФ и Украины за полуголую фотосессию на кладбище

Турецкие власти объявили в розыск двух девушек-блогеров из России и Украины, которые устроили откровенную фотосессию на кладбище в Анталье, пишет SHOT.

Фигурантками скандала стали 32-летняя Элиза Санникова из Москвы и 29-летняя Катерина-Александра Любимова из Одессы. Помимо создания треш-контента, они ведут страницы с фанфиками, где публикуют мрачные истории с элементами преступлений и насилия.

Согласно информации источников, фотосессия на кладбище была не единственной их выходкой. Девушки пили алкоголь, выбирали могилы в качестве фона для снимков, отпускали неуместные шутки о покойных и даже раскладывали карты прямо на надгробиях. При этом их образы были весьма откровенными. Все происходящее они снимали на видео и публиковали в соцсетях.

Теперь блогерш ищет турецкая полиция. За подобные действия в стране предусмотрено наказание, которое может включать депортацию и запрет на въезд в Турцию на несколько лет.