Вот и все: Telegram, Viber и WhatsApp уходят. Россиян ждет неприятный сюрприз с 11 марта
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С 1 января 2025 года в России вступают в силу новые требования для иностранных IT-компаний, предоставляющих услуги мессенджеров.
Эти изменения затронут популярные платформы, такие как Telegram, Viber и WhatsApp (заблокирован в РФ, так как Meta признана экстремистской организацией).
Что изменится?
Согласно новым нормам, зарубежные компании обязаны хранить данные российских пользователей исключительно на серверах в России и предоставлять информацию государственным органам по запросу.
Опасения экспертов
Специалисты отмечают, что крупные IT-компании, такие как Meta (владеющая WhatsApp) и Google (разрабатывающая Google Chat), ранее уже отказывались выполнять подобные требования в других странах.
Например, Apple в 2023 году отказалась передавать персональные данные российских пользователей, ссылаясь на политику конфиденциальности. Если и мессенджеры не согласятся с новыми правилами, это может привести к их блокировке в России.
- Сегодня более 90% россиян используют хотя бы один международный мессенджер, поэтому ограничения могут создать неудобства для миллионов пользователей.
Как это скажется на бизнесе?
Многие компании активно применяют мессенджеры в работе:
- Электронная коммерция — быстрая обработка заказов и взаимодействие с клиентами.
- Банковская сфера — отправка важных уведомлений клиентам.
- Логистика и транспорт — координация перевозок и управление маршрутами.
Если доступ к популярным мессенджерам ограничат, компаниям придется искать альтернативные способы связи, что замедлит бизнес-процессы и может увеличить затраты.
Отечественные альтернативы: есть ли варианты?
В качестве замены зарубежным платформам предлагаются российские мессенджеры — «ТамТам» (Mail.ru Group), «Сферум» (Ростелеком) и «Почта» (Почта России).
Однако они пока не получили широкой популярности по ряду причин:
- Ограниченный функционал — многие привычные возможности недоступны.
- Вопросы безопасности — пользователи беспокоятся о конфиденциальности данных.
- Маленькая аудитория — большинство контактов по-прежнему используют международные сервисы.
Что делать пользователям?
Эксперты рекомендуют подготовиться к возможным изменениям:
- Изучить альтернативы — протестировать российские и другие доступные мессенджеры.
- Создать резервные каналы связи — использовать несколько сервисов одновременно.
- Заботиться о безопасности данных — следить за конфиденциальностью личной информации.
Будущее мессенджеров в России
Неизвестно, согласятся ли международные компании соблюдать новые требования. Власти уверены, что смогут регулировать рынок, но практика показывает, что многие IT-гиганты предпочитают покинуть страну, чем передавать данные пользователей.
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