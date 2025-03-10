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Вот и все: Telegram, Viber и WhatsApp уходят. Россиян ждет неприятный сюрприз с 11 марта

С 1 января 2025 года в России вступают в силу н...

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С 1 января 2025 года в России вступают в силу новые требования для иностранных IT-компаний, предоставляющих услуги мессенджеров.

Эти изменения затронут популярные платформы, такие как Telegram, Viber и WhatsApp (заблокирован в РФ, так как Meta признана экстремистской организацией).

Что изменится?

Согласно новым нормам, зарубежные компании обязаны хранить данные российских пользователей исключительно на серверах в России и предоставлять информацию государственным органам по запросу.

Опасения экспертов

Специалисты отмечают, что крупные IT-компании, такие как Meta (владеющая WhatsApp) и Google (разрабатывающая Google Chat), ранее уже отказывались выполнять подобные требования в других странах.

Например, Apple в 2023 году отказалась передавать персональные данные российских пользователей, ссылаясь на политику конфиденциальности. Если и мессенджеры не согласятся с новыми правилами, это может привести к их блокировке в России.

  • Сегодня более 90% россиян используют хотя бы один международный мессенджер, поэтому ограничения могут создать неудобства для миллионов пользователей.

Как это скажется на бизнесе?

Многие компании активно применяют мессенджеры в работе:

  • Электронная коммерция — быстрая обработка заказов и взаимодействие с клиентами.
  • Банковская сфера — отправка важных уведомлений клиентам.
  • Логистика и транспорт — координация перевозок и управление маршрутами.

Если доступ к популярным мессенджерам ограничат, компаниям придется искать альтернативные способы связи, что замедлит бизнес-процессы и может увеличить затраты.

Отечественные альтернативы: есть ли варианты?

В качестве замены зарубежным платформам предлагаются российские мессенджеры — «ТамТам» (Mail.ru Group), «Сферум» (Ростелеком) и «Почта» (Почта России).

Однако они пока не получили широкой популярности по ряду причин:

  • Ограниченный функционал — многие привычные возможности недоступны.
  • Вопросы безопасности — пользователи беспокоятся о конфиденциальности данных.
  • Маленькая аудитория — большинство контактов по-прежнему используют международные сервисы.

Что делать пользователям?

Эксперты рекомендуют подготовиться к возможным изменениям:

  • Изучить альтернативы — протестировать российские и другие доступные мессенджеры.
  • Создать резервные каналы связи — использовать несколько сервисов одновременно.
  • Заботиться о безопасности данных — следить за конфиденциальностью личной информации.

Будущее мессенджеров в России

Неизвестно, согласятся ли международные компании соблюдать новые требования. Власти уверены, что смогут регулировать рынок, но практика показывает, что многие IT-гиганты предпочитают покинуть страну, чем передавать данные пользователей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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