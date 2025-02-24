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Водителей с многолетним стажем заставят пересдавать права в феврале: были названы условия

В 2025 году многих российских водителей ждёт не...

oplatagosuslug.ru

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Три года назад, в 2022 году, в России было принято решение о временном продлении срока действия водительских прав на три года. Это было сделано для снижения административной нагрузки на водителей.

Однако сейчас, в 2025 году, пришло время для многих автомобилистов обновить свои удостоверения.

Как правильно подготовиться к обновлению водительских прав?

  • Проверка действующих прав: Первым делом водителям необходимо проверить срок действия своих прав. Это можно сделать на официальном сайте ГИБДД, где доступна информация о сроке истечения текущих удостоверений.
  • Выбор способа замены: Водительские права можно обновить в отделениях ГИБДД, через МФЦ или онлайн через портал Госуслуг, предлагающий удобную процедуру замены.
  • Сбор необходимых документов: Для замены удостоверения потребуется паспорт РФ, действующее водительское удостоверение, недавняя медицинская справка и квитанция об уплате госпошлины. При использовании Госуслуг можно воспользоваться скидкой 30% на уплату пошлины.

Важные моменты при замене прав:

  • Действие прав только в РФ: Важно помнить, что права, продленные в 2022 году, действительны только внутри России. Для международных поездок необходимо иметь удостоверение, соответствующее международным стандартам.
  • Штрафы за просроченные права: Вождение с просроченным водительским удостоверением может стать причиной крупных штрафов. Поэтому своевременное обновление прав крайне важно для избежания подобных ситуаций.

На пороге 2025 года каждый водитель должен проявить бдительность и ответственность, подготовившись к обновлению своих водительских прав. Планирование и точное следование процедурам помогут обеспечить спокойствие за рулем и избежание неприятных штрафов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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