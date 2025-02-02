Вкусный салат со свеклой: гостей от него за уши не оттащить — легкий и быстрый рецепт

Салат со свеклой — это не только полезное, но и невероятно вкусное блюдо, которое можно приготовить быстро и легко. Этот салат станет настоящим украшением стола и подарит ваши домашним кулинарное наслаждение.

Необходимые ингредиенты:

Свежая свекла — 3 штуки среднего размера;

Орехи грецкие — 100 грамм;

Чеснок — 2 зубчика;

Зелень (укроп или петрушка) — по вкусу;

Оливковое масло — для заправки;

Соль и черный перец — по вкусу.

Простой рецепт приготовления:

Подготовка свеклы: Свеклу необходимо хорошо вымыть и отварить до готовности, затем остудить, очистить и натереть на крупной терке. Подготовка орехов: Грецкие орехи обжарить на сухой сковороде до золотистого цвета, охладить и измельчить. Заправка: Чеснок мелко нарубить или пропустить через пресс, добавить к орехам, затем влить оливковое масло, добавить соль и перец по вкусу и тщательно перемешать. Сборка салата: Смешать натертую свеклу с орехово-чесночной заправкой, добавить измельченную зелень и еще раз все хорошо перемешать.

Этот салат можно подавать как в холодном, так и в теплом виде, в зависимости от предпочтений. Его яркий вкус и аромат сделают его любимым блюдом на вашем столе, а простота и быстрота приготовления порадуют любого, кто станет его готовить.

Не пропустите возможность попробовать этот незабываемый салат со свеклой, который обязательно станет хитом вашего меню!