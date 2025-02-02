Вкусный салат со свеклой: гостей от него за уши не оттащить — легкий и быстрый рецепт
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Салат со свеклой — это не только полезное, но и невероятно вкусное блюдо, которое можно приготовить быстро и легко. Этот салат станет настоящим украшением стола и подарит ваши домашним кулинарное наслаждение.
Необходимые ингредиенты:
- Свежая свекла — 3 штуки среднего размера;
- Орехи грецкие — 100 грамм;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Зелень (укроп или петрушка) — по вкусу;
- Оливковое масло — для заправки;
- Соль и черный перец — по вкусу.
Простой рецепт приготовления:
- Подготовка свеклы: Свеклу необходимо хорошо вымыть и отварить до готовности, затем остудить, очистить и натереть на крупной терке.
- Подготовка орехов: Грецкие орехи обжарить на сухой сковороде до золотистого цвета, охладить и измельчить.
- Заправка: Чеснок мелко нарубить или пропустить через пресс, добавить к орехам, затем влить оливковое масло, добавить соль и перец по вкусу и тщательно перемешать.
- Сборка салата: Смешать натертую свеклу с орехово-чесночной заправкой, добавить измельченную зелень и еще раз все хорошо перемешать.
Этот салат можно подавать как в холодном, так и в теплом виде, в зависимости от предпочтений. Его яркий вкус и аромат сделают его любимым блюдом на вашем столе, а простота и быстрота приготовления порадуют любого, кто станет его готовить.
Не пропустите возможность попробовать этот незабываемый салат со свеклой, который обязательно станет хитом вашего меню!
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