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Вкусный салат со свеклой: гостей от него за уши не оттащить — легкий и быстрый рецепт

Салат со свеклой — это не только полезное, но и...

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Салат со свеклой — это не только полезное, но и невероятно вкусное блюдо, которое можно приготовить быстро и легко. Этот салат станет настоящим украшением стола и подарит ваши домашним кулинарное наслаждение.

Необходимые ингредиенты:

  • Свежая свекла — 3 штуки среднего размера;
  • Орехи грецкие — 100 грамм;
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Зелень (укроп или петрушка) — по вкусу;
  • Оливковое масло — для заправки;
  • Соль и черный перец — по вкусу.

Простой рецепт приготовления:

  1. Подготовка свеклы: Свеклу необходимо хорошо вымыть и отварить до готовности, затем остудить, очистить и натереть на крупной терке.
  2. Подготовка орехов: Грецкие орехи обжарить на сухой сковороде до золотистого цвета, охладить и измельчить.
  3. Заправка: Чеснок мелко нарубить или пропустить через пресс, добавить к орехам, затем влить оливковое масло, добавить соль и перец по вкусу и тщательно перемешать.
  4. Сборка салата: Смешать натертую свеклу с орехово-чесночной заправкой, добавить измельченную зелень и еще раз все хорошо перемешать.

Этот салат можно подавать как в холодном, так и в теплом виде, в зависимости от предпочтений. Его яркий вкус и аромат сделают его любимым блюдом на вашем столе, а простота и быстрота приготовления порадуют любого, кто станет его готовить.

Не пропустите возможность попробовать этот незабываемый салат со свеклой, который обязательно станет хитом вашего меню!

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