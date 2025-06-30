В России с 3 июля повышают расходы ЖКХ: как законно сэкономить на оплате коммуналки

С 1 июля 2025 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в России вырастут в среднем на 11,9%. Несмотря на неизбежное повышение цен, существуют эффективные способы сокращения расходов, которые помогут минимизировать финансовые потери.

Что подорожает?

Основные коммунальные услуги — отопление, водоснабжение, водоотведение, газ, электричество и ТКО — вырастут в цене. В разных регионах повышение тарифов может быть различным, но увеличение коснется всех ключевых сервисов.

Изменения в сроках оплаты ЖКУ

С 1 июля 2025 года срок оплаты коммунальных услуг будет увеличен с 10-го до 15-го числа месяца. Платежи будут направляться до 5-го числа, что позволит избежать пени для тех, кто получает зарплату позже 10-го. Однако поздняя оплата может привести к проблемам с задолженностью.

Как сэкономить на ЖКУ: советы специалистов

Отказ от ненужных услуг

Сергей Колунов, заместитель председателя комитета Госдумы, рекомендует отключать ненужные услуги, такие как радиоточки и домашний телефон. Это поможет снизить счета. Татьяна Волкова, финансовый консультант, добавляет, что следует внимательно проверять счета и отключать лишние услуги, такие как кабельное телевидение.

Установка счетчиков

Для уменьшения расходов рекомендуется установить счетчики на воду и отопление. Это позволит оплачивать только реально потребленные ресурсы и может снизить затраты на 30%.

Энергосберегающие технологии

Переход на светодиодные лампы и покупка бытовой техники класса A+++ поможет существенно снизить расходы на электричество. Отключение электроприборов от сети в режиме ожидания также сэкономит средства.

Перерасчет при отсутствии хозяев

Если квартира не используется более 5 дней, можно оформить перерасчет за коммунальные услуги. Например, если хозяева отсутствуют 20 дней, сумма за ТКО может быть уменьшена на 200 рублей.

Льготы и субсидии для уязвимых граждан

Компенсации для пенсионеров

Пенсионеры старше 70 лет, которые живут одиноко, могут получить компенсацию 50% расходов на капитальный ремонт. Для пенсионеров старше 80 лет эта компенсация увеличивается до 100%.

Скидки для инвалидов

Инвалиды всех групп и семьи с детьми-инвалидами могут получить скидки до 50% на оплату коммунальных услуг.

Субсидии на ЖКУ

Если расходы на коммунальные услуги составляют более 22% от дохода, можно оформить субсидию. Для этого нужно подать заявление в МФЦ или через портал «Госуслуги».

Региональные льготы

В некоторых регионах есть дополнительные льготы, например, в Москве одинокие пенсионеры освобождаются от платы за вывоз мусора.

Контроль начислений

Регулярно проверяйте свои квитанции и обращайтесь в управляющую компанию при наличии вопросов.