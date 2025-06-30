В России с 3 июля повышают расходы ЖКХ: как законно сэкономить на оплате коммуналки
dzen.ru
С 1 июля 2025 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в России вырастут в среднем на 11,9%. Несмотря на неизбежное повышение цен, существуют эффективные способы сокращения расходов, которые помогут минимизировать финансовые потери.
Что подорожает?
Основные коммунальные услуги — отопление, водоснабжение, водоотведение, газ, электричество и ТКО — вырастут в цене. В разных регионах повышение тарифов может быть различным, но увеличение коснется всех ключевых сервисов.
Изменения в сроках оплаты ЖКУ
С 1 июля 2025 года срок оплаты коммунальных услуг будет увеличен с 10-го до 15-го числа месяца. Платежи будут направляться до 5-го числа, что позволит избежать пени для тех, кто получает зарплату позже 10-го. Однако поздняя оплата может привести к проблемам с задолженностью.
Как сэкономить на ЖКУ: советы специалистов
Отказ от ненужных услуг
Сергей Колунов, заместитель председателя комитета Госдумы, рекомендует отключать ненужные услуги, такие как радиоточки и домашний телефон. Это поможет снизить счета. Татьяна Волкова, финансовый консультант, добавляет, что следует внимательно проверять счета и отключать лишние услуги, такие как кабельное телевидение.
Установка счетчиков
Для уменьшения расходов рекомендуется установить счетчики на воду и отопление. Это позволит оплачивать только реально потребленные ресурсы и может снизить затраты на 30%.
Энергосберегающие технологии
Переход на светодиодные лампы и покупка бытовой техники класса A+++ поможет существенно снизить расходы на электричество. Отключение электроприборов от сети в режиме ожидания также сэкономит средства.
Перерасчет при отсутствии хозяев
Если квартира не используется более 5 дней, можно оформить перерасчет за коммунальные услуги. Например, если хозяева отсутствуют 20 дней, сумма за ТКО может быть уменьшена на 200 рублей.
Льготы и субсидии для уязвимых граждан
Компенсации для пенсионеров
Пенсионеры старше 70 лет, которые живут одиноко, могут получить компенсацию 50% расходов на капитальный ремонт. Для пенсионеров старше 80 лет эта компенсация увеличивается до 100%.
Скидки для инвалидов
Инвалиды всех групп и семьи с детьми-инвалидами могут получить скидки до 50% на оплату коммунальных услуг.
Субсидии на ЖКУ
Если расходы на коммунальные услуги составляют более 22% от дохода, можно оформить субсидию. Для этого нужно подать заявление в МФЦ или через портал «Госуслуги».
Региональные льготы
В некоторых регионах есть дополнительные льготы, например, в Москве одинокие пенсионеры освобождаются от платы за вывоз мусора.
Контроль начислений
Регулярно проверяйте свои квитанции и обращайтесь в управляющую компанию при наличии вопросов.
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