Ужасные ливни, грозы и +35 градусов жары: синоптики предупредили россиян о безумной погоде в июне 2024

Согласно прогнозам метеорологов, лето 2024 года в России обещает быть настоящим пеклом.

В ближайшее время ожидается резкое увеличение температуры воздуха в Поволжье из-за прибытия горячего воздушного массы из стран Ближнего Востока. Максимальная отметка термометра может достигнуть страшных +38C, что приведет к невыносимым условиям для жителей.

В Черноземье прошедшие выходные порадовали солнцем и теплом, но наступающие дни обещают еще более агрессивные погодные условия. Понедельник и вторник могут принести кратковременные дожди и грозы, особенно на западе и севере региона. Среда и четверг будут хаотичными, с увеличенной вероятностью ливневых дождей и гроз в отдельных районах.

Неустойчивая и жаркая погода установилась на юге Европейской России. В последние выходные были зафиксированы резкие температурные скачки до +31...+34C.

Светило солнце, как никогда ярко, на жителей Поволжья и Юга Европейской России. Термометры поднимались до отметки +35C, а в некоторых районах даже до +38C. Обстановка становилась все более напряженной из-за предстоящих опасных атмосферных явлений: ливневых дождей, гроз, града и порывистого ветра. Рекомендовано быть готовыми к этому необычному климату и принимать соответствующие меры, сообщает PROGOROD62.