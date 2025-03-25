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Юрист поделился, почему же нельзя выходить из машины при проверке ГАИ

Водитель не обязан выходить из автомобиля при о...

automotobike.ru

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Многие водители сталкиваются с ситуацией, когда им приходится останавливаться и проверяться сотрудниками ДПС.

В таких случаях распространено мнение, что водитель обязан покинуть автомобиль. Однако, как поясняют автоюристы, закон предписывает выходить из машины только в ограниченных ситуациях.

Законные основания для выхода из автомобиля

Существует несколько ситуаций, когда водителю действительно необходимо выйти из автомобиля:

  • Осмотр транспорта: Если сотрудники ДПС проводят осмотр автомобиля, например, для уточнения его технического состояния или других особенностей, водитель обязан выйти.
  • Задержание: В случае задержания по уголовному делу или административному правонарушению водитель должен покинуть автомобиль.
  • Отстранение от управления: Если у инспектора есть основания для отстранения водителя от управления транспортным средством, он обязан выйти.

Права водителя при остановке

Автоюристы напоминают, что водитель имеет право оставаться в салоне автомобиля, если закон не требует его выхода. Пункт 93.1 Приказа МВД N664 гарантирует право на вежливый отказ покидать автомобиль, если ситуация не обязывает этого.

Риски выхода из автомобиля

Выход из автомобиля может повысить уязвимость водителя, так как отсутствие защиты и укрытия делает его более уязвимым перед правопорядком. Оставаясь в автомобиле, водитель сохраняет наличие свидетелей (пассажиров или видеорегистратора), которые могут зафиксировать все аспекты взаимодействия с инспекторами.

Психологическое давление и безопасность

На улице, без защиты автомобиля, водители могут подвергаться дополнительному психологическому давлению. Юристы рекомендуют общаться с инспекторами через приоткрытое окно, передавая документы таким же образом. Это позволяет водителю сохранить контроль над ситуацией и обеспечить свою безопасность.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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