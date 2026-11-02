Новости Татарстана

Архитекторы новой республики: как команда Шаймиева строила Татарстан

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
История о том, как команда первого президента Т...

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В 1990-е годы Татарстан оказался в уникальной ситуации: на руинах советской плановой экономики здесь формировалась особая модель регионального капитализма. За лозунгами о суверенитете и экономическими маневрами стояли конкретные люди — «красные директора», силовики старой школы и харизматичные мэры. Именно они превратили ТАССР в процветающий регион, и их влияние во многом определяет стабильность республики до сих пор.

Ключевой фигурой того времени стал Фарид Мухаметшин, возглавивший Верховный Совет ТАССР в 1991 году. Ему пришлось балансировать между давлением Москвы и радикальными национальными движениями на площадях Казани. Под его руководством парламент легитимизировал референдум о суверенитете 1992 года и принял Конституцию республики, став главным «громоотводом» политических споров. Весной 2026 года Мухаметшин покинул пост председателя Госсовета, перейдя в статус политического старейшины, но сохранил влияние, возглавив высший совет движения «Татарстан – новый век».

Рустам Минниханов, нынешний раис республики, в конце 90-х отвечал за финансовое обеспечение суверенитета. Возглавив министерство финансов, а затем и правительство, он внедрил казначейскую систему и заставил промышленность работать на республиканскую казну. Позже, став президентом, Минниханов переформатировал наследие Шаймиева под новые вызовы: при нем появились особая экономическая зона «Алабуга», ИТ-город Иннополис, а Казань превратилась в туристический магнит. Сегодня он остается ключевым переговорщиком региона с федеральным центром и исламским миром.

Отдельная роль принадлежит Камилю Исхакову, который руководил Казанью с 1989 по 2005 год. Он принял город в удручающем состоянии и запустил программу ликвидации ветхого жилья, переселив десятки тысяч семей. Его триумфом стало празднование 1000-летия Казани в 2005 году, под которое удалось привлечь федеральные средства на строительство метро и моста «Миллениум». Сейчас Исхаков работает помощником Минниханова, используя свой авторитет в исламском мире для развития восточного вектора дипломатии.

Экономическим мозгом реформ называют Марата Галеева, который в начале 90-х разработал механизм приватизации «по-татарстански» — с именными приватизационными вкладами. Это позволило защитить предприятия от внешних рейдеров и сохранить контроль над Татнефтью и КАМАЗом. В свои 80 лет Галеев продолжает работать депутатом Госсовета и остается ключевым экономическим экспертом парламента. Не менее важную роль сыграл Асгат Сафаров, который в 1998 году возглавил МВД республики и разгромил бандитские группировки, обеспечив безопасность для инвесторов. Сегодня он руководит администрацией раиса, контролируя кадровые перестановки и баланс интересов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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