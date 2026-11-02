Новости Казани

Казанцы смогут задать вопросы по ЖКХ прокуратуре и жилинспекции

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
6 ноября в Казани пройдёт совместный приём граж...

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В Казани 6 ноября 2026 года состоится совместный приём граждан, посвящённый проблемам жилищно-коммунального хозяйства. Проведут его первый заместитель прокурора Республики Татарстан Александр Чеховской и начальник Государственной жилищной инспекции республики Александр Тыгин.

На встрече жители смогут напрямую обратиться к представителям надзорных органов по вопросам, связанным с работой управляющих компаний, качеством предоставляемых коммунальных услуг, состоянием многоквартирных домов и другим темам в сфере ЖКХ.

Приём организован для того, чтобы у казанцев была возможность оперативно решить наболевшие проблемы без длительных письменных обращений. Подобные совместные встречи позволяют комплексно рассматривать вопросы, требующие участия как прокуратуры, так и жилищной инспекции.

О месте и времени проведения приёма будет сообщено дополнительно. Гражданам, планирующим посетить мероприятие, стоит подготовить документы и материалы, касающиеся их обращений, чтобы получить максимально полную консультацию.

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