Казанцы смогут задать вопросы по ЖКХ прокуратуре и жилинспекции

В Казани 6 ноября 2026 года состоится совместный приём граждан, посвящённый проблемам жилищно-коммунального хозяйства. Проведут его первый заместитель прокурора Республики Татарстан Александр Чеховской и начальник Государственной жилищной инспекции республики Александр Тыгин.

На встрече жители смогут напрямую обратиться к представителям надзорных органов по вопросам, связанным с работой управляющих компаний, качеством предоставляемых коммунальных услуг, состоянием многоквартирных домов и другим темам в сфере ЖКХ.

Приём организован для того, чтобы у казанцев была возможность оперативно решить наболевшие проблемы без длительных письменных обращений. Подобные совместные встречи позволяют комплексно рассматривать вопросы, требующие участия как прокуратуры, так и жилищной инспекции.

О месте и времени проведения приёма будет сообщено дополнительно. Гражданам, планирующим посетить мероприятие, стоит подготовить документы и материалы, касающиеся их обращений, чтобы получить максимально полную консультацию.