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УНИКС уступил «Локомотиву-Кубань» и потерял место в тройке лидеров

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
УНИКС проиграл «Локомотиву-Кубань» в матче Един...

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Казанский УНИКС прервал свою пятиматчевую победную серию, крупно проиграв в Краснодаре «Локомотиву-Кубань» в матче Единой лиги ВТБ. Встреча, состоявшаяся 1 ноября, завершилась со счетом 62:44 в пользу хозяев после третьей четверти, а в итоге казанцы уступили с разницей более 20 очков. Поражение отбросило команду Милана Каракаша на четвертое место в турнирной таблице, тогда как краснодарцы сохранили позицию в тройке.

Казанцы подошли к игре в ослабленном составе: из-за травм матч пропустили Швед, Бабурин и Захаров. У хозяев, напротив, вернулись в строй Покушевски и Куин. Уже с первых минут стало очевидно, что гости испытывают серьезные проблемы: стартовая четверть осталась за «Локо» со счетом 33:21, а реализация штрафных бросков у УНИКСа составила лишь 43 процента против 86 у соперника. Во второй четверти казанцы допустили восемь потерь при двух у краснодарцев, что позволило хозяевам уйти на большой перерыв с комфортным преимуществом.

После перерыва игра не изменилась: УНИКС продолжал ошибаться и проигрывал подборы, а лидер «Локомотива» Хаджибегович набрал 23 очка. Лучшим в составе гостей стал Лука Шаманич с 10 очками. Как отметили в пресс-службе клуба, команда не смогла справиться с давлением соперника и показала одну из худших игр в сезоне.

Уже 6 ноября УНИКС ждет следующий выездной матч — в Саратове против «Автодора». Тренерский штаб рассчитывает, что команда сможет перезагрузиться и вернуться на победный путь.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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