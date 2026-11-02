АО «Транснефть – Прикамье» поддержало экологические инициативы по озеленению
Фото: пресс-служба АО "Транснефть - Прикамье"
Волонтеры АО «Транснефть – Прикамье» приняли участие в экологических акциях. Активисты предприятия поддержали ежегодную всероссийскую акцию «Сохраним лес».
В Удмуртcкой Республике сотрудники совместно с представителями трудовых коллективов региона высадили 42 тыс. сеянцев сосны на участке площадью свыше 10 гектаров в Якшур-Бодьинском районе.
В Республике Татарстан работники АО «Транснефть – Прикамье» высадили ель обыкновенную. Посадка 400 саженцев проходила на территории Лаишевского района.
АО «Транснефть – Прикамье» уделяет большое внимание охране окружающей среды, регулярно поддерживая экологические акции в регионах ведения производственной деятельности. В частности, посадка деревьев способствует сохранению и восстановлению лесного богатства страны.