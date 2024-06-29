Умертляющая ягода: а мы едим ее покупаем как деликатес, еще и детей угощаем

Казалось бы, что может быть безобиднее грозди спелого, сочного винограда? Однако врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова из "СберЗдоровья" предупреждает: этот продукт может быть не так безопасен, как принято считать, и даже нанести вред здоровью некоторых категорий людей.



В чем же кроется опасность?



Высокое содержание сахара: в 100 граммах винограда - целых 16 граммов глюкозы! Это делает его нежелательным для людей с диабетом, а также страдающих циррозом печени. Избыток сахара создает серьезную нагрузку на поджелудочную железу и нарушает обмен веществ.

Аллергенность: виноград богат витамином С, но именно это делает его сильным аллергеном. Чрезмерное употребление может спровоцировать аллергические реакции и даже привести к набору лишнего веса.

Стимуляция выработки желудочного сока: опасный фактор для людей с гастритом, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, особенно в период обострения.



Важно помнить: речь идет не о полном запрете винограда, а о необходимости контролировать его потребление людям с определенными заболеваниями.





Как наслаждаться виноградом без вреда для здоровья?Знайте меру: это золотое правило актуально для всех, особенно для людей с диабетом и склонностью к набору веса.Выбирайте менее сладкие сорта.Сочетайте виноград с белковой пищей, орехами или полезными жирами - это поможет снизить гликемический индекс.При наличии аллергии на виноград откажитесь от его употребления.Ограничьте потребление при проблемах с ЖКТ, особенно в период обострения.Ешьте виноград в первой половине дня, чтобы организм успел его переработать.Помните: перед внесением изменений в рацион необходима консультация врача! Он поможет составить индивидуальный план питания с учетом вашего состояния здоровья.