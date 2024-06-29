Новости России
· 16+ · Алина Алмакаева

Умертляющая ягода: а мы едим ее покупаем как деликатес, еще и детей угощаем

Казалось бы,  что может быть безобиднее  грозди  спелого,  сочного  винограда? 

Подписаться в Telegram

Казалось бы, что может быть безобиднее грозди спелого, сочного винограда? Однако врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова из "СберЗдоровья" предупреждает: этот продукт может быть не так безопасен, как принято считать, и даже нанести вред здоровью некоторых категорий людей.

В чем же кроется опасность?

Высокое содержание сахара: в 100 граммах винограда - целых 16 граммов глюкозы! Это делает его нежелательным для людей с диабетом, а также страдающих циррозом печени. Избыток сахара создает серьезную нагрузку на поджелудочную железу и нарушает обмен веществ.
Аллергенность: виноград богат витамином С, но именно это делает его сильным аллергеном. Чрезмерное употребление может спровоцировать аллергические реакции и даже привести к набору лишнего веса.
Стимуляция выработки желудочного сока: опасный фактор для людей с гастритом, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, особенно в период обострения.

Важно помнить: речь идет не о полном запрете винограда, а о необходимости контролировать его потребление людям с определенными заболеваниями.

Как наслаждаться виноградом без вреда для здоровья?

Знайте меру: это золотое правило актуально для всех, особенно для людей с диабетом и склонностью к набору веса.
Выбирайте менее сладкие сорта.
Сочетайте виноград с белковой пищей, орехами или полезными жирами - это поможет снизить гликемический индекс.
При наличии аллергии на виноград откажитесь от его употребления.
Ограничьте потребление при проблемах с ЖКТ, особенно в период обострения.
Ешьте виноград в первой половине дня, чтобы организм успел его переработать.

Помните: перед внесением изменений в рацион необходима консультация врача! Он поможет составить индивидуальный план питания с учетом вашего состояния здоровья.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Понятие «красота» субъективное»: участница полуфинала «Мисс Офис» рассказала о конкурсе

Гид по скидкам Казани

день назад

Пикник без забот: казанцам рассказали, как сделать отдых на природе незабываемым

стоимость травление тараканов

Новости Казани

4 часа назад

Новый скандал разгорелся в социальных сетях из-за фото на фоне Кул-Шарифа

Интересное в Казани

2 дня назад

Мода на золотые коронки у древних египтян и современных таджиков: любопытные факты о зубном протезировании 

шлифовка штукатурки в Новосибирске

Новости Казани

день назад

В Казани к 30 августа откроют детский парк и обновят Фуксовский сад

Новости Татарстана

6 часов назад

Жителям Татарстана рассказали о самых ягодных местах в республике

Новости Казани

4 часа назад

Власти Казани продают памятник архитектуры в центре

Новости Казани

день назад

В коттеджном посёлке Казани нашли снаряд 120 калибра

Новости Казани

день назад

В Казани участника СВО наказали за подрыв фейковой гранаты у подъезда
Лонгриды
день назад

Места в Татарстане, где можно почувствовать себя последним героем

Места в Татарстане, где можно почувствовать себя последним героем

Новости Татарстана

час назад

Беременная челнинка украла 50 тыс. у приятеля из клуба

Интересное в Казани

день назад

«Не бойся, будет не больно»: почему стоматологи рекомендуют избегать этой фразы при подготовке ребенка к лечению зубов

Новости Татарстана

3 часа назад

Мужчина чуть не утонул на озере Комсомольское

Новости Казани

3 часа назад

Казанца обвиняют в убийстве соседа по даче

В Казани на проспекте Победы, 28а загорелась машина
Новости Казани
день назад

В Казани на проспекте Победы, 28а загорелась машина

Новости Казани

3 часа назад

Рейс из Казани совершил жёсткую посадку в Екатеринбурге

Новости Казани

3 часа назад

Условия работы в обновлённом ЦУМе выставили казанским ремесленникам

Новости Казани

5 часов назад

Суд закрыл в кафе «Исфара» после отравления четырёх гостей
Хватит гуглить болезни: казанские врачи рассказали, почему необходимо своевременно обращаться к специалистам
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Хватит гуглить болезни: казанские врачи рассказали, почему необходимо своевременно обращаться к специалистам
Свыше 500 тысяч записей о татарстанских водителях оказались в общем доступе
Новости Татарстана
день назад

Свыше 500 тысяч записей о татарстанских водителях оказались в общем доступе