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Казанский футбольный клуб продают на Авито

Пользователи телеграма заметили на просторах Авито объявление о продаже профессионального футбольного клуба «Сокол».

Скриншот Авито

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Пользователи телеграма заметили на просторах Авито объявление о продаже профессионального футбольного клуба «Сокол».

Продавец прелагает полностью укомплектованный коллектив: игроки, тренеры, админимтрация, врачи и меди-специалисты входят в предложение. Долгов перед персоналом и обременений у клуба нет, а экипировка и инвентарь идут в подарок.

Пользователь по имени Ильяс в объявлении пишет, что клуб продаётся по причине отсутствия возможности его финансирования. Цена вопроса 5 млн. 300 тыс. руб.

Ранее мы писали, что в почтенном возрасте умер учёный и один из создателей радиолокационной системы «свой-чужой» Ильдус Мостюков.

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