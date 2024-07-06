Президент Ассоциации кадрового менеджмента Татарстана раскритиковала систему образования

Президент Ассоциации кадрового менеджмента Светлана Ганеева в интервью Татарстан-24 заявила, что рынок труда ушёл далеко вперёд и теперь работодателей не интересует наличие диплома у кандидатов при трудоустройстве, если речь идёт не о прикладных профессиях.

Ганеева объясняет это тем, что нынешнее высшее образование не даёт должного уровня профессионализма. Не оценила Ганеева и школьное образование, оно, по мнению эксперта, не соответствует запросам текущего времени.

Ранее мы сообщали, что цыгане начали обманывать водителей на дорогах Казани.