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Президент Ассоциации кадрового менеджмента Татарстана раскритиковала систему образования

Президент Ассоциации кадрового менеджмента Светлана Ганеева в интервью Татарстан-24 заявила, что рынок труда ушёл далеко вперёд и теперь работодателей не интересует наличие диплома у кандидатов при трудоустройстве, если речь идёт не о прикладных профессия

Донат Сорокин/ ТАСС

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Президент Ассоциации кадрового менеджмента Светлана Ганеева в интервью Татарстан-24 заявила, что рынок труда ушёл далеко вперёд и теперь работодателей не интересует наличие диплома у кандидатов при трудоустройстве, если речь идёт не о прикладных профессиях.

Ганеева объясняет это тем, что нынешнее высшее образование не даёт должного уровня профессионализма. Не оценила Ганеева и школьное образование, оно, по мнению эксперта, не соответствует запросам текущего времени.

Ранее мы сообщали, что цыгане начали обманывать водителей на дорогах Казани.

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