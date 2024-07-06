По жалобе одной из жительниц города прокуратура Казани провела проверку пешеходного перехода на перекрёстке ул. Карла Маркса и ул. Пушкина.

Длинна перехода составляет 31 м. Как заявляет прокуратура, пешеходы не успевают завершить переход автомобильной дороги за отведённое зелёному сигналу светофора время.

Прокуратура через суд обязала городской муниципалитет произвести установку островка безопасности на пешеходном переходе, чтобы пешеходы могли остановиться при смене сигнала светофора.

Ранее мы сообщали, что казанский ФК "Сокол" выставили на Авито за 5,3 млн. руб.