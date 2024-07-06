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· 16+ · Полина Сластникова

Цыгане начали обманывать водителей на дорогах Казани

Пользователи социальных сетей рассказали о новой схеме обмана.

Телеграм-канал Казань на максималках

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Пользователи социальных сетей рассказали о новой схеме обмана. Представители цыганской народности останавливают казанцев на дорогах и говорят, что их машина сломалась, а денег на ремонт нет. Они просят у водителей сумму, а взамен предлагают украшения, которые на деле оказываются дешёвой подделкой.

Телеграм-канал «Казань на максималках» пишет, что уже несколько человек попались на крючок мошенников.

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