«Аномальная жара и сильный ураган»: какая погода ждёт казанцев

Погода в Казани не перестаёт удивлять. Сначала жители и гости столицы Татарстана не знали, куда деться от майских холодов, теперь подоспело июльское испепеляющие солнце. Какие ещё природные катаклизмы ждать татарстанцам узнал корреспондент PROKAZAN.

«Оставайтесь дома»

С наступлением аномальной жары мэр Казани Ильсур Метшин призвал людей оставаться дома, в прохладе. Но вот что делать тем, у кого нет кондиционера дома? «Запекаться» в квартире без свежего воздуха.

Автор фото: мэрия Казани

«Просим казанцев поберечь себя и своих близких. В зоне риска — горожане старшего возраста. Без острой необходимости пожилым, беременным, мамам с детьми в самые жаркие часы желательно не выходить из дома, оставаться в прохладе», — обратился к жителям Метшин.

Помимо таких советов в городе поливают дороги, что асфальт не расплавился и насыщают водой деревья.

«Как долго продлится жара»

Редакция PROKAZAN пообщалась с заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилой Паршиной.

Автор фото: личный архив Людмилы Паршиной

Сейчас в Казани идёт сильное отклонение от климатической нормы — на 8 градусов.

«Аномальная жара вызвана антициклоном, который сейчас проходит через республику. Он занял всю европейскую часть России и затронул северо-запад. Ещё на жаркую погоду влияют южные потоки ветра, они то и несут нам такое тепло», — отмечает специалист гидрометцентра.

Как правило, после такое жары стоит ожидать и ухудшение погоды. Синоптики обещают, что на территорию Татарстана в субботу, 6 июля, обрушится дождь, град и ветер от 15 до 20 метров в секунду. Во время таких порывов объявляется штормовое предупреждение. Сотрудники МЧС призывают людей лишний раз не покидать дом и соблюдать все меры безопасности.

Автор фото: Алмакаева Алина

«Местами по республике стоит ожидать ветер и до 27 метром в секунду. Это уже очень сильные порывы. Они способны сносить черепицу, разрушать ветхие конструкции и деревья. В этот день стоит быть более бдительными. Для РТ такой ветер редкое явление. Чаще всего он встречает на югах», — сообщает Людмила Паршина.

Сейчас этот атмосферный фронт буйствует на территории Санкт-Петербурга, но в выходные дни настигнет и Татарстан.

Год назад такой шквалистый ветер обрушился на Марий Эл. Тогда во время урагана погибло восемь человек из них двое были дети и пострадали 29, без электричества остались 36 000 человек.

«Через месяц всё наладится»

Июль готовит те ещё испытания на выносливость казанцам, но Людмила Паршина заверяет, что уже в августе средняя температура придёт в климатическую норму.

«Сейчас у нас уже есть предварительный прогноз на август и сентябрь. Эти месяцы пока не планируют готовить сюрпризы», — говорит специалист.

Автор фото: Алмакаева Алина

Также заведующей лабораторией отмечает, что всё может в любой момент измениться, так как погода – дело непредсказуемое.

А пока жителям Татарстана стоит запастись средствами для защиты от солнца, водой, стараться не выходить на улицу в самый пик жары и не забывать головные уборы дома. И не забывать указания МЧС.

«Высокая температура воздуха оказывает серьёзное влияние на организм человека, приводит к перегрузкам всех систем и органов. Кроме того, в условиях жары есть большая вероятность заболеть, так как люди, испытывая жажду, стараются пить сильно охлаждённую воду и искусственно создают сквозняки. Нужно помнить, что так делать нельзя. Создавать резкие перепады температуры также череваты для вашего здоровья», — сообщают сотрудники МЧС по Татарстану.

Также для поддержания хорошего самочувствия специалисты рекомендуют больше пить воды комнатной температуры.