«Аэрофлот» отменил на 7 июля сообщение между Москвой и Казанью
Интерфакс
На 7 июня отменены все рейсы между Казанью и Москвой.
Официальной причиной назван ураган «Орхан», бушевавший вчера в столице. Также отменены рейсы в Махачкалу, Самару, Мурманск и другие города России.
«Аэрофлот» обещает оформить всех пассажиров на ближайшие рейсы и начислить бонусные мили в качестве компенсации.
Ранее мы писали, что в Нижнекамском районе мужчина утонул в пруду возле мечети.
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