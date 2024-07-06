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«Аэрофлот» отменил на 7 июля сообщение между Москвой и Казанью

На 7 июня отменены все рейсы между Казанью и Москвой.

Интерфакс

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На 7 июня отменены все рейсы между Казанью и Москвой.

Официальной причиной назван ураган «Орхан», бушевавший вчера в столице. Также отменены рейсы в Махачкалу, Самару, Мурманск и другие города России.

«Аэрофлот» обещает оформить всех пассажиров на ближайшие рейсы и начислить бонусные мили в качестве компенсации.

Ранее мы писали, что в Нижнекамском районе мужчина утонул в пруду возле мечети.

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