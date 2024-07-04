250 млрд. рублей было похищено за год в результате действий телефонных мошенников: кто поможет защитить абонентов

Все чаще в СМИ публикуются новости о случаях краж денег путем телефонных звонков. По данным статистики каждую секунду поступает 94 звонка от мошенников, а в сутки – 8,2 млн. В конце июня билайн провел встречу с журналистами и блогерами, на которой был не только показан скрытый мир неидентифицированных SIM-карт, но и эксперты оператора рассказали какие решения и сервисы билайна позволяют увеличивать безопасность клиентов.

На мероприятии была озвучена довольно пугающая статистика, показывающая масштаб проблемы «серых» SIM-карт: по данным одного из крупнейших банков страны в 2023 году было похищено 250 млрд. рублей и объемы телефонного мошенничества только растут.

В Татарстане за 5 месяцев 2024 года билайн заблокировал более 1 350 000 мошеннических звонков. Из них 415 тыс. раз планировали обмануть людей старше 60 лет. Республика занимает четвертое место в рейтинге мошеннической активности после Москвы, Санкт-Петербурга и Ставрополя. Однако, ни один из упомянутых звонков не достиг адресата благодаря системе безопасности билайна.

Мобильная связь упрощают жизнь не только честным людям, но и преступникам. В спам-звонках мошенники часто создают ситуации, требующие немедленных действий. Эта срочность призвана заставить действовать без размышлений и оставаться под влиянием мошенников. И злоумышленники придумывают и будут придумывать все новые способы обмана.

Одной из самых распространенных махинаций мошенников является звонок от лица службы безопасности, который утверждает, что на карте произошли подозрительные операции и просят продиктовать код из СМС для подтверждения личности. Также часто злоумышленники представляются сотрудниками МВД, социальных служб или мобильного оператора, угрожая списанием крупной суммы с карты или требуя продлить действующий договор связи.

Зачастую жертвами мошенников становятся старшее поколение, так как они менее подготовлены к подобным ситуациям. Но и более молодые люди могут поддаться влиянию: средний возраст потенциальной жертвы среди мужчин составляет 43 года, у женщин – 46 лет.

Директор Центрального региона компании билайн Дмитрий Глотов в ходе встречи отметил, что с каждым годом становится все меньше людей, которые еще ни разу не сталкивались с обманом. Для привлечения внимания общества к этой проблеме оператором был снят документальный фильм-расследование «Темная сторона телекома». В нем наглядно показаны схемы махинаций, которые осуществляют с помощью «серых» SIM-карт, а настоящие мошенники на условиях анонимности рассказывают о реальных финансовых преступлениях. Задача этого фильма – не только продемонстрировать опасность, которую представляют собой неидентифицированные SIM, но и пригласить коллег из телекома, банковской отрасли и государства к партнерству.

В билайне начали с себя и сейчас оператор смотрит через «очки безопасности» на все свои проекты. Например, первое, что слышит клиент, набирая 0611, — информацию о безопасности. билайн предупреждает, что не стоит сообщать личные данные и коды из смс по телефону, а договор на услуги связи бессрочный и продлевать его не нужно.

На встрече Дмитрий Глотов рассказал о новом «рекорде» мошенников. Самая долгая мошенническая атака в Казани длилась порядка 6 минут, за это время злоумышленники пытались дозвониться до одного абонента более 290 раз. Благодаря «Куполу безопасности» (собственной системе билайна, которая автоматически блокирует мошеннический трафик, например, когда звонки от злоумышленников следуют один за другим), все попытки оказались безуспешными.

Помимо общей технологической защиты у оператора есть новые сервисы, которые помогают клиентам в борьбе со спамом и мошенничеством.

Один из них, «Виртуальный помощник». Это новый сервис билайна, сочетающий в себе функции эффективной защиты от спама и мошенников и личного секретаря, предоставляющий пользователям уникальное решение для управления своим личным временем. С помощью «Виртуального помощника» клиенты могут заблокировать звонки от спамеров и мошенников — с ними поговорит ваш личный цифровой ассистент, а также доверить помощнику прием обычных звонков, когда неудобно или нет желания отвечать по телефону самому. Помощник узнает цель звонка и пришлет запись разговора в мобильное приложение билайн или Telegram-бот. Помимо этого, «Виртуальный помощник» предупреждает абонентов о спаме или мошенниках прямо во время входящего звонка на экране телефона. Для этого даже не надо устанавливать дополнительные приложения и работает даже на кнопочных телефонах.

Также есть:

Усиленная защита от мошеннической замены СИМ – Двухфакторная авторизация ;

; Возможность делиться геолокацией с близкими – Семья рядом ;

; Облако для резервного копирования всей ценной информации – облако билайна ;

; Возможность общаться и пользоваться необходимыми мобильными сервисами даже при отрицательном балансе – поддержка при нуле ;

; Еще один способ быть уверенным, что родственники всегда будут на связи – общий баланс. Удобная оплата сразу всех номеров.

И на случай, если клиент оказался под воздействием злоумышленников, он может обратиться в Группу быстрого реагирования билайна, где ему постараются помочь не боты, а реальные люди — сотрудники поддержки оператора. Сделать это очень просто — с помощью электронного консультанта билайна по номеру 0611 или в чате мобильного приложения.

билайн не только активно разрабатывают и внедряют сервисы для борьбы с мошенничеством, но стремится к улучшению качества голосовой связи и мобильного интернета. Ведь надёжная связь – это почти синоним безопасности. Для достижения этого оператор использует и развиваем несколько технологий. Их совокупность внутри компании называют «умной сетью».

Элементами такой smart-сети стали рефарминг (ускоряет интернет), SON (подстраивает сеть под клиента), «Виртуальный эксперт» (непрерывно мониторит телеком-оборудование с помощью искусственного интеллекта), VoLTE (передача голоса по сетям LTE) и VoWiFi (повышает качество звонков, в частности, на последних этажах высоток или внутри бизнес-центров). Все эти технологии и сервисы работают на сети билайн в Татарстане. Также уже несколько лет «умные столбы» билайна на перекрестках Казани обеспечивают движение мобильного интернета «без пробок» в загруженных дорожных локациях.

Оператор продолжает улучшать качество услуг и запускает продукты для защиты своих клиентов. Согласно результатам исследования ComNews Research* билайн был признан самым безопасным оператором на российском рынке.

«Мы в ответе за тех, кого подключили» - подытожил свое выступление директор Центрального региона билайн Дмитрий Глотов.

Таким образом, благодаря усилиям компании и их стремлению к безопасности клиентов, с каждым днем становится все сложнее мошенникам добиться успеха. Надеемся, что благодаря подобным мерам борьбы мошенничество через телефонные звонки станет менее распространенным и абоненты смогут чувствовать себя еще более защищенными.

И несколько советов как защититься от телефонных мошенников и спам-звонков:

Не оставляйте личный номер телефона и почтовый адрес на открытых интернет-ресурсах. Проходите регистрацию со своим номером телефона только на проверенных сайтах. А перед тем, как отправить форму, убедитесь, есть ли галочка на согласие для получения новостей. Если да, оцените, точно ли вам нужна рассылка от данной компании и будет ли она вам полезна. Удаляйте неиспользуемые аккаунты. Их могут «угнать» злоумышленники и использовать против вас, ваших друзей или даже против компании, в которой вы работаете. Если вы перестали пользоваться каким-либо сервисом, то удалите или заблокируйте аккаунт в нем. Не делитесь конфиденциальной информацией. Не отправляйте через личные сообщения в соцсетях и мессенджерах данные документов, в том числе паспорта или, например, банковской карты. Речь идет как о текстовой информации, так и о фотографиях или сканах. И если вы клиент билайна, то подключите в мобильном приложении «Виртуального помощника» - совершенно бесплатно он защитит от нежелательных звонков. Также рекомендую его активировать на номерах пожилых родителей или детей.

*вывод сделан на основе обзорного исследования ComNews Research - исследовательского подразделения ООО "КомНьюс Груп" (бренд COMNEWS)