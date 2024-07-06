Умер учёный, создатель системы «свой-чужой» Ильдус Мостюков

Ему было 96 лет.

Ильдус Мостюков родился в 1928 году в Казани, стал выпускником радиотехнического факультета КАИ и возглавлял конструкторское бюро Казанского ОКБ-294, которое под его руководством стало НИИ-334

За свою жизнь поучаствовал в создании нескольких радиотехнических систем и образцов военной техники. Также Ильдус Мостюков был одним из создателей радиолокационной системы «Пароль (свой-чужой)», которая помогает отличить свои войска, силы и вооружения от войск, сил и вооружений противника. Он применяется в авиации и противовоздушной обороне. За эту разработку Мостюкова наградили Ленинской и Государственной премиями.

Прощание с учёным пройдёт 8 июля в здании Госсовета РТ.

Ранее мы писали, что Рустам Минниханов распорядился вдове увеличить единовременные республиканские выплаты для контрактников, для их получение необходимо заключить контракт до 31 июля.