Роман Свитан, являющийся полковником запаса украинских войск заявил, что Киев планирует атаки по территориям Крымского полуострова.

Его цитирует pravda.ru. По словам Свитана, Украина уже располагает вооружениями, которые позволят атаковать не только Крым, но и территории России, которые расположены в глубине страны.

Он также считает, что операция "по освобождению" Крыма уже ведется. Также, подчеркивает Роман, киевское руководство имеет на этот счет определенный план и график.

Украинские средства поражения движутся в направлении Азовского моря, отметил Свитан. Также он добавил, что ВСУ уже достают до Чонгара. Чаплинки, Мелитополя, Армянска.

Единственное, что, по его словам, мешает генштабу украинской армии отдать приказ о наступлении на азовское побережье, — это неподходящие погодные условия. Свитан считает, что это произойдет, когда земля станет достаточно промерзшей.