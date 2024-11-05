Указ подписан. Эти товары полностью исчезнут с прилавков магазинов уже с 7 ноября

С 1 ноября покупателей российских супермаркетов ждут перемены — на полках магазинов исчезнет часть привычных товаров.

Многие крупные торговые сети, в том числе «Лента», решили оптимизировать свой ассортимент, изменив подход к продажам. В результате часть товаров, особенно более дорогих, исчезнет из ассортимента, уступив место экономичным аналогам.

Почему исчезнут товары?

Согласно информации от представителей торговли, решение об оптимизации ассортимента приняли сами супермаркеты, ориентируясь на актуальные запросы потребителей и экономическую ситуацию. Подписанный торговыми сетями указ на сокращение ассортимента направлен на изменение формата взаимодействия с покупателями и создание более доступного предложения.

Ключевая идея этого шага — замена дорогих товаров на бюджетные аналоги, включая продукцию под собственными марками сетей. Такой подход позволяет сократить расходы на производство и рекламу, сохраняя при этом качество товаров на конкурентном уровне. Для покупателей это означает доступ к необходимым товарам по более низкой цене.

Какие товары исчезнут с полок?

Оптимизация затронет прежде всего продукцию высокого ценового сегмента. Дорогие и премиальные продукты постепенно уступят место товарам эконом-класса, которые будут доступны для более широкого круга покупателей. В сети «Лента» уже проведена оптимизация в 35 категориях, и подобные изменения коснутся и других торговых точек, следящих за изменениями на рынке.

Как это повлияет на покупателей?

Для большинства покупателей переход на экономичный ассортимент станет позитивной переменой. Сокращение ассортимента позволит магазинам снизить цены, а расширение выбора бюджетных товаров под собственными марками сделает покупку основных товаров доступной для разных слоев населения. Таким образом, магазины стремятся предложить базовый набор товаров по цене, которая устроит большинство посетителей.

Влияние на другие торговые сети

Сетевой ритейл поддерживает инициативу «Ленты» и готовится к похожим изменениям. В ближайшее время крупные сети пересмотрят ассортимент своих магазинов, адаптируясь к новому формату и сокращая предложения в дорогом сегменте. Покупатели, по мнению экспертов, только выиграют от этих изменений, так как смогут экономить на ежедневных покупках, не теряя в качестве.

С 1 ноября супермаркеты начнут переход на новый формат, предлагая экономичный и доступный ассортимент. Исключение премиальных товаров и замена их более дешевыми аналогами сделают покупки проще и доступнее для большинства россиян.

