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Суд Татарстана посадил женщину на 13 лет за сожжение 4 детей и 3 взрослых

Во время пожара женщина была во дворе

СУ СК России по Республике Татарстан

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Суд в РТ признал местную жительницу виновной в убийстве 7 человек и назначил ей наказание - 13 лет лишения свободы в ИК, с дальнейшем ограничением свободы на один год.

Гособвинение просило для фигурантки 13 лет и 3 месяцев лишения свободы в ИК.

По закону, женщина не может оказаться в колонии на пожизненный срок.

По информации следствия, в 2023 году Ильмира Гардонова подожгла свой дом, в котором были 7 человек: супруг, брат, мама и 4 детей — умерли все. Во время пожара женщина была во дворе. Об этом сообщили в Следственном комитете Российской Федерации по Республики Татарстан.

Ранее мы писали о том, что водитель автомобиля Kia сбил директора школы «СОлНЦе» в Казани и скрылся. Об этом рассказал заслуженный учитель РТ Павел Шмаков у себя в социальных сетях. После столкновения директор оказался на земле.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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