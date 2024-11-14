Суд Татарстана посадил женщину на 13 лет за сожжение 4 детей и 3 взрослых
СУ СК России по Республике Татарстан
Суд в РТ признал местную жительницу виновной в убийстве 7 человек и назначил ей наказание - 13 лет лишения свободы в ИК, с дальнейшем ограничением свободы на один год.
Гособвинение просило для фигурантки 13 лет и 3 месяцев лишения свободы в ИК.
По закону, женщина не может оказаться в колонии на пожизненный срок.
По информации следствия, в 2023 году Ильмира Гардонова подожгла свой дом, в котором были 7 человек: супруг, брат, мама и 4 детей — умерли все. Во время пожара женщина была во дворе. Об этом сообщили в Следственном комитете Российской Федерации по Республики Татарстан.
Ранее мы писали о том, что водитель автомобиля Kia сбил директора школы «СОлНЦе» в Казани и скрылся. Об этом рассказал заслуженный учитель РТ Павел Шмаков у себя в социальных сетях. После столкновения директор оказался на земле.
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