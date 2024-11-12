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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Татарстане прогнозируется -6 градусов и снег

Прогнозируется гололед

pixabay

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В РТ на текущей неделе прогнозируется до -6 градусов, гололед и снег. Об этом рассказали в Гидрометцентре Татарстана.

В среду, 13 ноября 2024 года, ночью похолодает до -6 градусов, а днем воздух прогреется до +1...+3 градусов. На дорогах появится гололед. В этот день ожидается ветер до 13 метров в секунду.

14 и 15 числа, будет снег. Минимальная температура в ночное время может быть от 0 до -5 градусов, а днем — от 0 до +3 градусов. Скорость ветра достигнет 14 метров в секунду. Прогнозируется гололед.

Ранее мы писали о том, что в суде Казани решили продлить время задержания руководителя производственной базы Иосифа Лившица на 2 суток. Причина. Мужчина подозревается по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Напомним, на минувшей неделе скончалась 49-летняя женщина после нападения собак.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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