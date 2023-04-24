Правительство внесло в ГД проект закона о повышении до 30% НДФЛ для россиян, которые сбежали из РФ и работают из-за границы

Российские компании, в которых работают сотрудники, уехавшие из страны и работающие за рубежом, обязаны будут выплачивать НДФЛ в размере 30% с доходов работников и фрилансеров, которые трудятся из-за рубежа.

Правительство РФ внесло соответствующий законопроект в Госдуму на рассмотрение.

Если закон одобрят, поправки в налоговое законодательство планируется внести с 1 января 2024 года. И речь в законе идет обо всех уехавших, которые в работе используют российский сегмент интернета, либо размещенные в России программно-аппаратные и технические средства, отмечает РБК.

