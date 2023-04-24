Новости России
· Служба новостей

Уехал из РФ - плати: Правительство внесло в ГД законопроект, который повышает НДФЛ до 30% для беглых россиян, работающих из-за рубежа

Правительство внесло в ГД проект закона о повышении до 30% НДФЛ для россиян, которые сбежали из РФ и работают из-за границы
Уехал из РФ - плати: Правительство внесло в ГД законопроект, который повышает НДФЛ до 30% для беглых россиян, работающих из-за рубежа

Фото: открытые источники

Российские компании, в которых работают сотрудники, уехавшие из страны и работающие за рубежом, обязаны будут выплачивать НДФЛ в размере 30% с доходов работников и фрилансеров, которые трудятся из-за рубежа.

Правительство РФ внесло соответствующий законопроект в Госдуму на рассмотрение.

Если закон одобрят, поправки в налоговое законодательство планируется внести с 1 января 2024 года. И речь в законе идет обо всех уехавших, которые в работе используют российский сегмент интернета, либо размещенные в России программно-аппаратные и технические средства, отмечает РБК.

Следующая новость ↓

Популярное

6 идей, которые бы даже не пришли вам в голову: что нужно попробовать сделать в Казани этой весной
Редакция помогает
4 часа назад

6 идей, которые бы даже не пришли вам в голову: что нужно попробовать сделать в Казани этой весной

Новости России

день назад

"Дикий скандал на всю страну": выяснилось, что почти все камеры ГИБДД штрафуют водителей незаконно

Интересное

2 часа назад

Мобилизация, свадьба или беременность? Таролог из Казани рассказала, какие сюрпризы готовит 2023 год знакам зодиака

как заклеить вытяжку от тараканов в квартире

Новости России

день назад

Доступа больше не будет: WhatsApp вводит новое правило для всех россиян с 24 апреля

Редакция помогает

2 дня назад

Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%

холодный лазерный липолиз в Нижнем Новгороде

Новости России

день назад

"Сколько в этом взгляде!": бойцы ВСУ успели посмотреть в камеру российского БПЛА за одно мгновение до гибели

Новости России

день назад

"Они ждут, чтобы мы не напрягались больше, а думали, что они — дебилы": Пригожин оценил итоги новых переговоров о поставке вооружения на Украину

Общество

16 часов назад

"Не стоит покупать даже со скидкой": Росконтроль назвал марки кофе, которые оказались подделкой

Новости России

день назад

"Эффект - просто чумовой!": автоэксперты рассказали, зачем с конца апреля нужно обязательно возить с собой в машине тюбик зубной пасты

Новости Казани

день назад

Казанский политический блогер собирается с семьей перебраться жить на оккупированную территорию
Новости Казани
день назад

«Из-за электросамокатов погибли 6 человек»: запретят ли ими пользоваться в Казани?

«Из-за электросамокатов погибли 6 человек»: запретят ли ими пользоваться в Казани?

Новости России

47 минут назад

Шесть лет кошмара: отец-одиночка годами насиловал свою дочь

Редакция помогает

день назад

Сюда лучше идти вечером: гид по необычным локациям Казани

Новости России

57 минут назад

Уехал из РФ - плати: Правительство внесло в ГД законопроект, который повышает НДФЛ до 30% для беглых россиян, работающих из-за рубежа

Новости России

3 часа назад

"Всем обратно - в сумрак!": в Госдуме услышали жалобы водителей на зверские штрафы за тонировку
"Плакали всем залом!": вернувшийся из зоны СВО боец сделал своей маме невероятный сюрприз на концерте в Татарстане (видео)
Новости Казани
час назад

"Плакали всем залом!": вернувшийся из зоны СВО боец сделал своей маме невероятный сюрприз на концерте в Татарстане (видео)

Новости России

3 часа назад

Добрались почти до сердца России: начиненный 17 кг взрывчатки дрон-камикадзе упал в Подмосковье

Новости Казани

3 часа назад

"К Бобикам с умом": в Казани появится интеллектуальная система для отлова бездомных собак

Новости Казани

3 часа назад

По-летнему: в Татарстане на этой неделе ожидается потепление до +24 градусов
Победный салют 9 мая в Казани можно будет во всей красе увидеть с четырех площадок: список
Новости Казани
час назад

Победный салют 9 мая в Казани можно будет во всей красе увидеть с четырех площадок: список