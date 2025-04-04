Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Ученые опубликовали самый полезный гриб: не шампиньоны, не вешенки и в два раза полезнее лисичек

Самый полезный гриб по версии ученых — рейши

stihi.ru

Подписаться на Дзен.канал

Недавнее исследование пролило свет на удивительные свойства гриба рейши, который, по мнению ученых, значительно превосходит по полезности шампиньоны, вешенки и даже лисички.

Этот гриб, известный также как Ganoderma lucidum, давно используется в восточной медицине, но только теперь получил признание в научном сообществе Запада.

Почему рейши?

Рейши содержит уникальные биоактивные соединения, которые показывают обещающие результаты в укреплении иммунной системы, борьбе с воспалениями и даже в поддержке лечения рака. Эти свойства делают его не просто питательным продуктом, но и потенциальным компонентом для профилактики и терапии множества заболеваний.

Научное подтверждение

Исследования показывают, что рейши богат полисахаридами, терпеноидами и фенолами, которые способствуют здоровью и долголетию. В лабораторных условиях было доказано, что экстракты рейши могут замедлять рост раковых клеток и улучшать работу иммунной системы.

Как использовать рейши

Рейши обычно употребляют в виде чая или добавляют в блюда как порошок. Однако, из-за его горьковатого вкуса, предпочтительнее применять его в капсулированной форме или как экстракт. Это делает интеграцию рейши в повседневный рацион более приятной и простой.

Возможные побочные эффекты

Несмотря на многочисленные преимущества, употребление рейши может сопровождаться некоторыми побочными эффектами, такими как расстройство желудка и аллергические реакции у чувствительных людей. Всегда консультируйтесь с врачом перед началом приема любых добавок.

Рейши — это мощный природный ресурс, который может играть ключевую роль в поддержании здоровья и предупреждении заболеваний. Это открытие ученых открывает новые горизонты в использовании природных ресурсов для улучшения качества жизни.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Казанец обвинил ТТС в обмане: скрытые дефекты и игнорирование претензий

Интересное в Казани

день назад

Что есть весной, чтобы не чувствовать себя овощем? 6 простых рецептов для казанцев

дезинфекция от клопов в москве

Лонгриды

21 час назад

Тёплый март и новые температурные рекорды: чего ожидать от погоды в Казани в апреле?

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Успеть этой весной в Казани: топ мест, событий и идей для яркого сезона

настройка скрипки в Новосибирске

Не у нас

19 часов назад

Врач рассказала, что тест с часами помогает обнаружить признаки слабоумия

Не у нас

10 часов назад

Мужчина пережил смерть и рассказал, что он ощутил на том свете

Новости Казани

день назад

В КФУ ученые примут участие в создании вакцины от рака

Новости Казани

20 часов назад

В апреле платные парковки добирутся до спальных районов Казани

Новости Казани

день назад

В Казани мужчина жестоко избил свою мать
Новости Казани
3 дня назад

Повар из Казани стал претендентом на звание лучшего молодого шефа страны

В конкурсе приняли участие 377 поваров из 55 ре...

Новости Казани

14 минут назад

В Казани на 15 дней закрыли кондитерскую «Lavanda cakes» из-за кишечной палочки

Гид по скидкам Казани

день назад

Где жить за городом с комфортом: гид по лучшим коттеджным посёлкам Казани

Не у нас

час назад

Ученые: через 250 млн лет на Земле появится могила для млекопитающих

Не у нас

час назад

Благодаря астрологу югорчанка выиграла 5 миллионов в лотерею
Новости Казани
6 часов назад

Первоапрельские шутки ProKazan зашли слишком далеко

Не у нас

час назад

Ученые обратили внимание на странные дыры на дне Тихого океана

Не у нас

2 часа назад

В Индии 8-летний мальчик насмерть загрыз 10-летнего друга

Новости Казани

2 часа назад

Соседи рассказали о матери, которая убила своего сына в Казани
Больше воздуха и зелени: рассказываем, как меня...
Интересное в Казани
4 дня назад

Больше воздуха и зелени: рассказываем, как меняется подход к жилым проектам в историческом центре