Уберите эти предметы из бардачка до конца ноября. Иначе останетесь без прав на полтора года

С приближением новых проверок на дорогах, запланированных на середину ноября, водителям необходимо быть особенно внимательными к тому, что они хранят в своих автомобилях.

Особое внимание стоит уделить бардачку, где некоторые предметы могут вызвать подозрения у сотрудников полиции и даже привести к лишению прав на значительный срок.

Предметы под микроскопом

В контексте усиленных проверок, основное внимание инспекторов будет приковано к поиску признаков употребления алкоголя или наркотиков за рулем. К таким предметам, которые могут вызвать подозрения, относятся:

Пустые бутылки из-под алкоголя: даже если они оставлены после вечеринки и давно пусты, наличие таких бутылок может стать поводом для более тщательной проверки на состояние опьянения.

Лекарства с содержанием алкоголя: медикаменты, такие как валидол или корвалол, содержащие этанол, могут быть основанием для проверки на алкоголь.

Как подготовиться к проверке

Очистите бардачок: убедитесь, что в вашем автомобиле не осталось ничего из вышеупомянутых предметов. Лучше перестраховаться и избавиться от всего, что может вызвать вопросы.

Проверьте документацию: все документы должны быть в порядке, а номерные знаки и документы на медикаменты — легко доступны для проверки.

Изучите правила: ознакомьтесь с текущими законодательными требованиями и правилами дорожного движения, чтобы четко понимать свои права и обязанности при встрече с инспектором.

Проведение предстоящих проверок на дорогах направлено на улучшение безопасности всех участников движения. Удалив из автомобиля потенциально компрометирующие предметы, вы не только избежите возможных юридических последствий, но и сделаете дороги безопаснее. Помните, что ответственное вождение начинается с уважения к закону и заботы о безопасности.