«Теперь запрещено»: в Российской Федерации в законную силу вступило новое правило для всех, у кого в квартире есть счетчики

В России введено новое законодательное правило, затрагивающее всех граждан, установивших в своих квартирах бытовые счетчики.

Согласно информации от PRIMPRESS, с этого момента управляющие компании больше не вправе требовать от собственников жилья предоставление документов, подтверждающих проведение проверок счетчиков. Юрист Максим Иванов подчеркнул, что обновление правил на высшем уровне направлено на упрощение жизни граждан и устранение лишней бюрократии.

Основная суть нововведения

Инициатива касается процедуры проверки счетчиков для учета потребления воды. Ранее управляющие организации часто требовали от жильцов предъявлять бумаги, подтверждающие своевременность проверок. В случае несоблюдения этого условия, гражданам угрожали начислениями по повышенным тарифам, что приводило к увеличению расходов на коммунальные услуги.

Теперь все сведения о проверках счетчиков централизованно хранятся в базе данных Росреестра. Это позволяет управляющим компаниям самостоятельно обращаться к необходимой информации, исключая необходимость вручную собирать подтверждающие документы от граждан.

Почему некоторые управляющие компании все еще требуют документы?

Несмотря на новые законодательные рамки, некоторые управляющие компании продолжают запрашивать у жильцов бумаги, угрожая иначе начислением платежей по максимальным тарифам. Однако, как отмечает юрист Максим Иванов, такие требования незаконны, поскольку все данные уже доступны в электронной базе.

Как защитить свои права?

Гражданам, сталкивающимся с неправомерными требованиями управляющих компаний, следует указывать на новые правила и напоминать о доступности данных в базе Росреестра. В случае продолжающихся нарушений можно обратиться в вышестоящие органы или подать официальную жалобу на действия управляющей компании.

Каковы последствия для управляющих компаний?

С введением новых правил, управляющие компании должны пересмотреть свою политику и прекратить незаконные запросы документов у жильцов. Несоблюдение новых норм может привести к юридическим последствиям, включая взыскание штрафов и других санкций.

Новое законодательство значительно упрощает жизнь владельцев бытовых счетчиков в России, освобождая их от необходимости предоставлять бумажные подтверждения проверок. Теперь управляющие компании обязаны самостоятельно обращаться к единой информационной системе, что делает процесс контроля за счетчиками более прозрачным и удобным для всех сторон. Это изменение является шагом вперед к сокращению бюрократии и повышению эффективности управления жилищными ресурсами.

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