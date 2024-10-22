«Дали такое указание»: стало известно, почему в Казани пропал интернет и связь

Саммит БРИКС преподносит жителям и гостям Казани всё больше сюрпризов. 22 октября, в первый день мероприятия, в городе резко стали хуже работать все сотовые операторы. Нет возможности зайти в интернет без Wi-Fi или позвонить по обычной связи. Когда вернётся сеть и что случилось в Казани — разобралась редакция PROKAZAN.

«Всё из-за БРИКС»

В Казани в одночасье в полной мере прекратил функционировать мобильный интернет. Особенно проблему почувствовали в центральной части города. Также людям не доходят обычные смс и с перебоями работает сотовая связь.

«Из-за проведения в Казани саммита БРИКС принимаются меры по обеспечению безопасности. Поэтому возможны кратковременные ухудшения качества мобильного интернета в отдельных районах», — рассказали корреспонденту PROKAZAN в пресс-службе Минцифры Татарстана.

Напомним, что саммит БРИКС будет проходить в Казани с 22 по 24 октября включительно.

Местами спидтест скорости интернета показывал 7,61 Мбит/с. При этом нормой считается как минимум 100 Мбит/с.

«Это от нас не зависит»

Чтобы понять, когда казанцам вернётся нормальных интернет, редакция PROKAZAN обратилась к мобильным операторам.

Автор фото: PROKAZAN

«В некоторых районах услуги мобильной связи действительно могут быть недоступны по независящим от нас причинам. Ждем восстановления работы сети вместе с нашими клиентами», — рассказали нашему корреспонденту в пресс-службе «ВымпелКом» (прим. Ред. – бренд «билайн»).

Билайн также рассылали своим пользователям сообщения о том, что введены ограничения, которые влияют на работоспособность сети 4G и качество связи. Ограничения будут до 24 октября включительно.

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По сообщения пресс-службы МегаФон, у абонентов из Казани могут наблюдаться сложности с мобильным интернетом. Но по причинам, которые не зависят от оператора. Что именно послужило причиной таких неполадок — неизвестно.

«Приносим извинения за доставленные неудобства и рекомендуем подключиться к Wi-Fi и воспользоваться звонками через технологию VoWiFi. Это бесплатно», — сообщили в МегаФоне корреспонденту PROKAZAN.

Кроме того, в распоряжение редакции PROKAZAN появилась и другая информация от анонимного источника одного из операторов сотовой связи.

«Мы получили указание заглушить связь на время БРИКС. Как только закончится мероприятие, всё обратно начнёт работать. До выходных в городе точно нечего делать», — сообщил анонимный источник редакции.

Чтобы понять, в каких районах есть связь, а в каких нет, пришлось попутешествовать нашему корреспонденту. Как выяснилось, больше всего страдают жители центральной части Казани. Ближе к Авиасторительному району проблема уже так сильно не ощущается. Хотя местные жители сообщают, что и у них не всё так гладко.

«Невозможно уехать»

Из-за перебоев с интернетом и связью, жители и гости Казани не могли сегодня спокойно вызвать такси. Приложения просто не прогружались. Повезло только тем, у кого был доступ к Wi-Fi. Приложение постоянно вылетало, заказать по звонку тоже получалось не у всех, так как «палочки» сотовой связи пропадали.

Редакция PROKAZAN решила выяснить у одного из агрегаторов, упал ли спрос на такси в этот день? И с какими проблемами столкнулись пользователи такси. Но на момент выхода материала, ответ не поступил. Ответ будет опубликован в тг-канале BRICS | Главные новости БРИКС.

Проблема со связью застала врасплох и сотрудников теле и радио-компаний.

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Так, телеведущей «России 1» Ольге Скабеевой пришлось подняться на крышу «Татмедиа», чтобы вести прямой эфир. Во время саммита БРИКС мучиться приходится даже федеральным СМИ.