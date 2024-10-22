В Управлении образования Казани прокомментировали драку 2 учителей

В Казани драка педагогов была ненастоящей. Об этом рассказали в Управлении образования исполнительного комитета.

Не так давно в социальных сетях появился ролик, на котором видно, как учителя лицея №187 устроили драку. Все произошло на День учителя 5 октября 2024 года. Тогда в заведении состоялся День ученического самоуправления. Это период, когда учителя и ученики меняются местами.

Оказалось, что 2 учительницы были ученицами, которые якобы поругались. А дети должны были уладить ссору. Для этого школьники обратились в администрацию учреждения и рассказали о произошедшем.

По информации некоторых телеграм-каналов, причина потасовки - личная неприязнь женщин. Однако сами ученики рассказали, что драка была ненастоящей.

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