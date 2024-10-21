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5,5 тысяч студентов получают новую профессию с поддержкой Волго-Вятского банка Сбербанка

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С начала года студенты регионов присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка получили 5,5 тыс. образовательных кредитов для поступления в российские колледжи, вузы и ссузы. Это на 40% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Больше всего таких займов было оформлено в 3 квартале 2024 года. Получить образовательный кредит можно с 14 лет, однако их основная масса – 85% была выдана молодым людям в возрасте до 25 лет. Студентами становятся также люди предпенсионного и пенсионного возраста. Самому старшему студенту 60 лет.

Лидерами среди регионов Волго-Вятского банка Сбербанка по объёму выдачи образовательных кредитов стали Республика Татарстан – 394 млн рублей, Нижегородская область – 257 млн рублей и Пермский край – 163 млн рублей.

Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:
«Образовательный кредит позволяет оплатить обучение в любом из аккредитованных вузов, ссузов и колледжей страны, в том числе входящих в рейтинги лучших. Приятно осознавать, что с поддержкой Сбера абитуриент сможет поступить в учебное заведение своей мечты. Ведь выбор будущей профессии является одним из самых важных шагов в жизни человека. С каждым годом востребованность программы только растет. За 9 месяцев этого года уже 5,5 тыс. студентов Приволжья воспользовались этой возможностью».

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