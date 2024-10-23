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Владимир Путин прибыл на площадку саммита БРИКС в Казани

На саммит прибыли представители 36 государств

http://www.kremlin.ru/

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Глава государств Владимир Владимирович Путин приехал на территорию выставочного центра "Казань Экспо", где пройдет заседание саммита БРИКС.

На участке форума 23 октября 2024 года, запланированы заседания саммита БРИКС во всех составах. Помимо этого, президент планирует провести несколько 2-сторонних контактов с главами разных стран.

На саммит прибыли представители 36 государств и 6 международных организаций, все началось 22 октября. Это мероприятие будет итоговым событием в рамках председательства России в объединении, которое идет под лозунгом укрепления многосторонности для развития и безопасности, пишет РИА Новости.

Ранее мы писали о том, что Маргарита Симоньян в Казани рассказала, что ее дети говорят на китайском. По словам Маргариты, летом 2023 она с семьей была Китае, где восторгалась красотой природы.

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