Такой отклик стран на саммит БРИКС в региональной столице Татарстана говорит об усталости людей от диктата Запада. Об этом рассказала Маргарита Симоньян.

Главред телеканала RT сообщила, что текущее событие показывает дружбу между государствами, провал международной изоляции, в которую хотели вовлечь РФ, и усталость от лицемерия.

Кроме того, эксперт заявила, что Симоньян повторила высказывание Си Цзиньпина, который рассказал, что им не нужны хозяева, пишет РИА Новости.

Ранее мы писали о тои, что в региональной столице Республики Татарстан главред телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила, что ее дети разговаривают на китайском языке. По словам Маргариты, летом 2023 она с семьей была Китае, где восторгалась красотой природы. В воспитании ее детей принимали участие носители языка.