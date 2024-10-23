Симоньян: саммит БРИКС в Казани показывает усталость от лицемерия Запада
Kremlin.ru
Такой отклик стран на саммит БРИКС в региональной столице Татарстана говорит об усталости людей от диктата Запада. Об этом рассказала Маргарита Симоньян.
Главред телеканала RT сообщила, что текущее событие показывает дружбу между государствами, провал международной изоляции, в которую хотели вовлечь РФ, и усталость от лицемерия.
Кроме того, эксперт заявила, что Симоньян повторила высказывание Си Цзиньпина, который рассказал, что им не нужны хозяева, пишет РИА Новости.
Ранее мы писали о тои, что в региональной столице Республики Татарстан главред телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила, что ее дети разговаривают на китайском языке. По словам Маргариты, летом 2023 она с семьей была Китае, где восторгалась красотой природы. В воспитании ее детей принимали участие носители языка.
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань