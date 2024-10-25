Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Теперь огурцы закатываю только таким методом: чудо рецепт от моей бабушки

Осень — это время, когда полки домашних кладово...

vk.com

Подписаться в Telegram

Осень — это время, когда полки домашних кладовок пополняются яркими банками с заготовками. Одной из самых любимых традиций во многих семьях остается консервирование огурцов.

Сегодня, в мире изобилия рецептов и методов, я хочу поделиться необычным, но проверенным временем рецептом моей бабушки. Этот способ закатки огурцов, который передается у нас из поколения в поколение, не только делает заготовки по-настоящему вкусными, но и помогает сохранить их хрустящими до самой зимы.

Секретный ингредиент — виноградные листья

Главная особенность рецепта моей бабушки — это использование виноградных листьев. Именно они придают огурцам ту самую хрусткость, за которой всегда охотятся хозяйки. Кроме того, виноградные листья предотвращают «переброд» и придают огурцам тонкий, чуть пряный аромат.

Пошаговый рецепт

  • Подготовка огурцов:

Огурцы нужно тщательно вымыть и замочить в холодной воде на 2-3 часа. Это не только освежит их, но и предотвратит размягчение кожицы при консервации.

  • Виноградные листья:

Молодые и свежие листья винограда также промываются в холодной воде. В каждую банку их нужно класть в самом низу и сверху на огурцы.

  • Пряности и зелень:

На дно банки кладем стандартный набор: укроп (веточки с зонтиками), несколько зубчиков чеснока, лавровый лист и пару зерен черного перца. Для пикантности можно добавить кусочек острого перца.

  • Маринад:

Для маринада на 1 литр воды потребуется:

  1. 2 столовые ложки соли;
  2. 2 столовые ложки сахара;
  3. 1 столовая ложка уксуса (9%);
  4. 3 столовые ложки растительного масла.

Маринад нужно довести до кипения и залить им банки с огурцами.

  • Закатка и стерилизация:

После того как банки залиты маринадом, их нужно закатать стерилизованными крышками. Для дополнительной гарантии долгого хранения бабушка всегда стерилизовала банки в кипящей воде 10-15 минут, а затем укутывала их в теплое одеяло.

Советы от бабушки

  • Не используйте слишком крупные огурцы — чем мельче плоды, тем вкуснее и хрустящими они будут.
  • Стерилизация — залог успеха. Даже если вы закатываете огурцы по проверенному рецепту, стерилизация позволяет избежать неприятных сюрпризов зимой.
  • Экспериментируйте с травами. Вместо укропа можно добавить листья смородины или хрена — это добавит новый оттенок вкуса.

Почему именно этот рецепт?

Этот метод не только помогает сохранить огурцы хрустящими, но и добавляет легкий пряный вкус, благодаря которому ваши заготовки будут отличаться от классических рецептов. Бабушка всегда говорила: «Чем проще, тем лучше». Этот рецепт — подтверждение того, что иногда для создания шедевра нужно всего несколько простых ингредиентов и немного семейных секретов.

Теперь, каждый раз, когда я открываю банку с хрустящими, ароматными огурцами, я вспоминаю теплые вечера на даче и советы бабушки. Этот рецепт стал для меня не просто кулинарным открытием, но и традицией, которую я с удовольствием передаю дальше.

Самые свежие новости саммита BRICS в телеграм-канале мероприятия BRICS | Главные новости БРИКС

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Первый снег не за горами»: стало известно, когда в Казань придут холода

Интересное в Казани

22 часа назад

Эволюция национальных блюд: рассказываем, где в Казани попробовать экспериментальную татарскую кухню

обработка пола от грибка и плесени

Новости Казани

день назад

Столицу России предложили перенести из Москвы в Казань

Интересное в Казани

2 дня назад

Всестороннее развитие с рождения: показываем, как Центр раннего в Казани плавания помогает детям расти здоровыми

логопед дефектолог в Челябинске

Новости Казани

день назад

Моди покинул Казань для встречи с Олафом Шольцем

Новости Казани

день назад

Западная пресса выделила Эрдогана среди участников саммита

Новости Казани

день назад

Глава Индии Моди поделился видео с итогами первого дня саммита БРИКС в Казани

Новости Казани

день назад

В Казань прибыл Президент Туркменистана

Новости Казани

18 часов назад

Что сказал Путин на заседании 16 саммита БРИКС в формате «аутрич»/ «БРИКС+»
Новости Казани
день назад

В Казани глав государств угощали пельменями с осетриной и голенью ягненка

Кроме того, гости на ужине могли попробовать ва...

Новости Татарстана

28 минут назад

В Татарстане похолодает до -2 градусов

Новости России

день назад

T2 обслуживает 54% абонентов рынка виртуальных операторов в России

Новости Казани

час назад

Зеленский нахамил Гутеррешу за визит в Казань

Новости Казани

17 часов назад

Что сказал президент Египта на заседании саммита в формате «аутрич»/ «БРИКС+»
Путин 24 октября в Казани проведет встречу с ге...
Новости Казани
день назад

Путин 24 октября в Казани проведет встречу с генсеком ООН

Новости Казани

18 часов назад

Что было сказано на заседании саммита БРИКС в формате «аутрич / БРИКС+» в Казани

Новости Казани

19 часов назад

В Казани выпал снег

Новости Казани

19 часов назад

Си Цзиньпин и Эрдоган завершили работу в Казани
Хватит гуглить симптомы: казанские врачи расска...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Хватит гуглить симптомы: казанские врачи рассказали, когда необходимо своевременно обращаться к специалистам