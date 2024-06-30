Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Теперь не будут пускать даже с билетом: россияне в ауте от новой ловушки РЖД

Недавно путешественники, пытавшиеся приобрести билеты на поезд через популярные онлайн-платформы, столкнулись с неожиданными техническими сбоями, в результате которых их успешные бронирования были отменены

hdpic.club

Подписаться в Telegram

Недавно путешественники, пытавшиеся приобрести билеты на поезд через популярные онлайн-платформы, столкнулись с неожиданными техническими сбоями, в результате которых их успешные бронирования были отменены. Это событие вызвало ряд вопросов и обеспокоенность среди пользователей, как сообщает известный YouTube-канал "1520. Всё о железной дороге".

Основной всплеск отмен происходит в периоды пиковой загрузки системы, особенно в момент старта продаж билетов на новые даты, обычно около 8 утра. Из-за огромного количества одновременных запросов сервера платформы перегружаются, что приводит к ошибкам в обработке транзакций.

Пользователи, чьи заказы были аннулированы, могут наблюдать автоматический возврат средств на их банковские счета. Это процесс обычно занимает менее 15 минут, хотя на платформе может отображаться, что покупка билета прошла успешно. Представители службы поддержки клиентов подтверждают, что в таких случаях проводят полный возврат оплаты и извиняются за неудобства.

Важный совет для тех, кто столкнулся с подобной проблемой — активно мониторить статус своего заказа, особенно в первые минуты после бронирования. Также стоит использовать платежные карты, предлагающие кэшбэк или другие бонусы за транзакции, чтобы минимизировать потенциальные финансовые потери.

Если пассажир потерял паспорт, указанный при бронировании билета, он может воспользоваться правом на поездку в течение 90 дней после утери, предъявив временное удостоверение личности. Это обеспечивает дополнительную гибкость и уверенность в планировании поездок.

Инцидент с отменами бронирований подчеркивает необходимость дальнейшего улучшения и стабилизации онлайн-сервисов бронирования. Пока железнодорожные компании и технические команды работают над решением этих проблем, путешественникам важно быть осведомленными и готовыми к возможным неожиданностям.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Новый скандал разгорелся в социальных сетях из-за фото на фоне Кул-Шарифа

Гид по скидкам Казани

15 часов назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы

для чего чего нужно мыть полы с содой после травления тараканов

Новости Татарстана

день назад

Жителям Татарстана рассказали о самых ягодных местах в республике

Интересное в Казани

3 дня назад

Мода на золотые коронки у древних египтян и современных таджиков: любопытные факты о зубном протезировании 

доверительное управление деньгами в Москве

Новости Казани

день назад

Власти Казани продают памятник архитектуры в центре

Новости Татарстана

8 часов назад

Трое взрослых и один ребёнок пострадали в аварии в Тукаевском районе

Новости Казани

день назад

Условия работы в обновлённом ЦУМе выставили казанским ремесленникам

Новости Казани

день назад

Рейс из Казани совершил жёсткую посадку в Екатеринбурге

Новости Казани

день назад

Казанца обвиняют в убийстве соседа по даче

Лонгриды
2 дня назад

Места в Татарстане, где можно почувствовать себя последним героем

Места в Татарстане, где можно почувствовать себя последним героем

Новости Казани

5 часов назад

13 троллейбус изменил свой маршрут из-за ремонтных работ

Гид по скидкам Казани

14 часов назад

Казанцам рассказали, как жить на природе и с комфортом: выбираем перспективные коттеджные поселки

Новости Татарстана

5 часов назад

Водитель погиб после ДТП в Тукаевском районе

Новости Татарстана

7 часов назад

День молодёжи объединил почти 200 тыс. человек по всему Татарстану

В Казани на проспекте Победы, 28а загорелась машина
Новости Казани
2 дня назад

В Казани на проспекте Победы, 28а загорелась машина

Новости Казани

9 часов назад

Казань и Иркутск будут сотрудничать в сфере туризма

Новости Татарстана

10 часов назад

На трассе в Нижнекамском районе вспыхнул бензовоз

Новости Татарстана

11 часов назад

Июль в Татарстане начнётся с жары
К концу года ипотека станет доступнее: мнение экспертов
Полезное
5 дней назад

К концу года ипотека станет доступнее: мнение экспертов
Свыше 500 тысяч записей о татарстанских водителях оказались в общем доступе
Новости Татарстана
2 дня назад

Свыше 500 тысяч записей о татарстанских водителях оказались в общем доступе