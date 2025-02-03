Теперь известно о новом графике выхода на пенсию в 2025 - график, мужчины и женщины

В 2025 году в России вступят в силу новые изменения в пенсионной системе, ознаменовав новый этап реформ, направленных на модернизацию условий назначения пенсий и расширение льготных категорий граждан.

Изменения в возрасте выхода на пенсию В соответствии с новыми регуляциями, мужчины, рождённые в 1961 году, будут иметь право на пенсию в 2024 году, тогда как те, кто родился в 1962 году, выйдут на пенсию в 2026 году. Для женщин аналогичные изменения применимы к тем, кто родился в 1966 и 1967 годах, с выходом на пенсию в 2024 и 2026 годах соответственно. Эти меры будут действовать до полного завершения переходного периода в 2030 и 2035 годах.

Условия для досрочного выхода на пенсию Нововведения также касаются досрочного выхода на пенсию: женщины с 37-летним, а мужчины с 42-летним стажем работы получат возможность раньше уйти на пенсию. Предпенсионеры, потерявшие работу, также могут претендовать на досрочные выплаты.

Льготы для отдельных профессий Особые условия предусмотрены для лиц, работающих во вредных и экстремальных условиях, в том числе для жителей северных территорий, а также для педагогов, медицинских и культурных работников, которым разрешено выходить на пенсию в возрасте 45–50 лет.

Основные изменения в критериях назначения пенсий С началом 2025 года вводятся новые требования к пенсионным накоплениям и трудовому стажу: для получения пенсии потребуется набрать минимум 30 пенсионных коэффициентов и иметь не менее 15 лет стажа. Кроме того, планируется ежегодная индексация дополнительных выплат для лиц старше 80 лет и инвалидов.

Эти меры нацелены на обновление пенсионной системы, чтобы сделать её более адаптированной к текущим и будущим социально-экономическим реалиям, а также на поддержку населения в преддверии старости.