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Тамара Глоба назвала точную дату окончания СВО на Украине и победителя конфликта - такого исхода не ждал никто

Известный астролог Тамара Глоба высказалась о б...

eg.ru

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Известный астролог Тамара Глоба высказалась о будущем развитии событий вокруг Специальной военной операции на Украине, предсказав не только дату её завершения, но и исход, который, по её словам, окажется сюрпризом для многих. В своем прогнозе астролог описала конкретные астрологические аспекты, которые, по ее мнению, влияют на текущую ситуацию.

Неожиданный поворот в конфликте

Глоба указала на специфическое соединение планет, которое, по её словам, будет кульминацией текущих напряженностей и приведет к неожиданному разрешению конфликта. Астролог не только определила виновника будущих изменений, но и назвала точную дату, когда эти события должны начать разворачиваться.

Точная дата завершения конфликта

Согласно прогнозу Глобы, критический период наступит уже в ближайшем будущем, когда планетарные алигменты достигнут определенной конфигурации. Это, по мнению астролога, приведет к завершению СВО на Украине и определит победителя, результат которого удивит многих наблюдателей и аналитиков.

Реакция общественности

Высказывания Тамары Глобы вызвали широкий резонанс среди как сторонников, так и скептиков астрологии. Многие аналитики и эксперты по международной политике тщательно анализируют возможные последствия её прогнозов, рассматривая их в контексте текущих геополитических реалий.

Заключение

Прогнозы Тамары Глобы оставляют место для размышлений о влиянии астрологии на мировую политику и возможности предвидения исходов международных конфликтов. Независимо от веры в астрологию, её слова наверняка будут обсуждаться в контексте поиска путей к миру на Украине.

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