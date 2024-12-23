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В татарстанских селах резко увеличилась смертность

В селах Татарстана отмечается тревожная тенденц...

Алиса Петрова

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В селах Татарстана отмечается тревожная тенденция — уровень смертности превышает средние показатели по всей России.

Согласно словам министра здравоохранения республики Марселя Миннуллина, с 2019 по 2024 год эта цифра была выше общероссийского уровня. Тем не менее, в 2024 году Татарстану удалось значительно улучшить ситуацию: уровень смертности стал сопоставим с общими показателями страны.

Для достижения этого результата были предприняты активные меры, направленные на оптимизацию работы мобильных медицинских комплексов и фельдшерско-акушерских пунктов в отдалённых уголках республики. Миннуллин с гордостью сообщил, что сейчас смертность в татарстанских селах снизилась до 13 случаев на каждую тысячу населения. Однако в 2021 году республика столкнулась с рекордом: уровень смертности достигал почти 19 случаев, тогда как по стране этот показатель составил 17,5.

Основными факторами, способствующими высокой смертности, остаются заболевания сердечно-сосудистой системы и онкология. В связи с этим работа местных медиков и доступность медицинской помощи становятся особенно актуальными для повышения здоровья жителей сельских районов, сообщает КП Казань.

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