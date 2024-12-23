Татарстану обещают мокрый снег и резкое похолодание

В Татарстане готовится настоящая зимняя буря: метели, резкое похолодание и мокрый снег поджидают жителей региона. Прогноз погоды от Гидрометцентра предсказывает значительное ухудшение климатических условий.

Скоро температура начнет стремительно понижаться, а местами ожидаются легкие снегопады. Синоптики настоятельно рекомендуют проявлять осторожность на дорогах, так как на поверхности образуется гололед и сильный накат. Также не стоит забывать о пронизывающем ветре, который может достигать скорости до 11 метров в секунду.

Днем столбик термометра будет варьироваться между -1 и -6 градусами, но к вечеру он опустится до -11. В Казани ночью температура составит -1...–3 градуса, а днем она колеблется около нуля — 0...–2. Однако к вечеру в столице также станет холоднее — до -3...–5 градусов. В ближайшие дни морозы будут только усиливаться, и ожидается, что температура может опуститься до рекордных -17 градусов, сообщает Вечерняя Казань.