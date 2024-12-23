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Какие мероприятия были самыми популярными у жителей Казани

Аналитики провели интересное исследование, чтоб...

Екатерина Кузьминых

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Аналитики провели интересное исследование, чтобы выяснить, какие мероприятия в Казани привлекают наибольшее количество зрителей и поклонников.

Исследование, осуществлённое командой Яндекс Афиши, показало, что концерты занимают ведущее место среди развлекательных мероприятий в городе, составив целых 50% от всех продаж в денежном эквиваленте.

На втором месте с 26% расположились театры, следом за ними идут кино с 7%, стендап-шоу с 6% и ёлки с 5%. Примечательно, что остальные 6% приходятся на различные другие виды досуга. В этом году средний чек на развлечения возрос на впечатляющие 25%, составив 3726 рублей. Наиболее высокие траты наблюдаются на новогодние ёлки — их средняя стоимость достигает 6050 рублей. При этом билеты на выставки подорожали на 31% и теперь стоят около 1453 рублей. Концерты также стали немного дороже: средний чек поднялся на 11%, достигнув 4907 рублей. Однако стоимость билетов на стендап-шоу снизилась на 14%, составив 4097 рублей.

Концертные мероприятия популярны не только в Казани, но и по всей стране. Лидерами по количеству проданных билетов являются Пермь (62%), Екатеринбург (60%), Краснодар (58%) и Новосибирск (56%), где концерты вызывают настоящий ажиотаж. Для сравнения, в Москве этот показатель составляет лишь 41%, а в Санкт-Петербурге — 50%. Интересно отметить, что театры больше ценятся именно в столицах.

Казанцы имеют особую привязанность к кино: продажи здесь достигают 13% от общего числа. Самым запоминающимся событием года стало симфоническое шоу «Cinema Medley: Hans Zimmer’s Universe», которое завоевало сердца зрителей, сообщает Реальное Время.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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