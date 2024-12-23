На новогодние праздники в Казани пустят музыкальный фургон

Скоро в Казани начнется удивительное новогоднее музыкальное путешествие с фургоном «Елан Сэяхэте», который создаст настоящую атмосферу праздника на улицах города.

Об этом на деловом понедельнике сообщил Азат Абзалов, руководитель Управления культуры Исполнительного комитета Республики Татарстан.

Музыкальный фургон отправится в тур по самым живописным уголкам Казани, включая площадь у часов на улице Баумана, площадку перед торговым центром «Мега», уютный сквер на улице Мира в Дербышках, а также парки «Салават в 15:30 в разных местах, создавая уникальную атмосферу и настроение для горожан.

На сцене фургона выступят талантливые молодые артисты Казанского института культуры. Они подготовили увлекательный спектакль, а также подарят зрителям зажигательный новогодний диджей-сет. Не обойдется и без сюрпризов — участники программы разыграют подарки для всех желающих, сообщает Татар-Информ.