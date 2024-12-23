На трассе в Татарстане водитель "ГАЗели" влетел в грузовик

На трассе Татарстана произошла ужасная авария, ставшая трагедией для всех, кто оказался рядом.

Снимки с места происшествия шокируют: от автомобиля «ГАЗель» остались лишь обломки, разбросанные по дороге, как напоминание о моменте катастрофы. Грузовик Shacman тоже пострадал — его лобовое стекло разбито, бампер деформирован, а из-под капота вытекает масло, создавая картины бедствия.

Предварительные выводы указывают на то, что водитель «ГАЗели» выехал на встречную полосу, что и стало причиной столкновения. В результате трагического инцидента один человек потерял жизнь, а двое других пассажиров получили травмы и были срочно госпитализированы. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, тщательно исследуя обстоятельства происшествия и собирая улики, чтобы выяснить все детали этой ужасной аварии, сообщает KazanFirst.