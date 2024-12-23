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На трассе в Татарстане водитель "ГАЗели" влетел в грузовик

На трассе Татарстана произошла ужасная авария, ...

ГАИ РТ

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На трассе Татарстана произошла ужасная авария, ставшая трагедией для всех, кто оказался рядом.

Снимки с места происшествия шокируют: от автомобиля «ГАЗель» остались лишь обломки, разбросанные по дороге, как напоминание о моменте катастрофы. Грузовик Shacman тоже пострадал — его лобовое стекло разбито, бампер деформирован, а из-под капота вытекает масло, создавая картины бедствия.

Предварительные выводы указывают на то, что водитель «ГАЗели» выехал на встречную полосу, что и стало причиной столкновения. В результате трагического инцидента один человек потерял жизнь, а двое других пассажиров получили травмы и были срочно госпитализированы. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, тщательно исследуя обстоятельства происшествия и собирая улики, чтобы выяснить все детали этой ужасной аварии, сообщает KazanFirst.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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