Работа общественного транспорта Казани изменится в новогодние праздники

В Казани в преддверии новогодних праздников ожидаются изменения в расписании общественного транспорта.

С 29 декабря по 8 января автобусы и троллейбусы будут курсировать по графику выходных, что позволит жителям и гостям города удобно планировать свои поездки.

Особенно стоит отметить новогоднюю ночь: метро завершит свою работу ровно в полночь, в то время как наземный транспорт будет радовать пассажиров до 2 часов утра, обеспечивая комфортное возвращение с праздников.

Кроме того, власти города готовятся к возможным снегопадам, которые могут обрушиться на Казань. В случае ухудшения погодных условий парк коммунальной техники может быть увеличен на 300–600 единиц. Для обеспечения порядка на улицах дежурные бригады будут работать в усиленном режиме, а вывоз мусора будет организован ежедневно, чтобы город оставался чистым и ухоженным даже во время зимних праздников, сообщает РБК