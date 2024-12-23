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Работа общественного транспорта Казани изменится в новогодние праздники

В Казани в преддверии новогодних праздников ожи...

Дарья Порсева

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В Казани в преддверии новогодних праздников ожидаются изменения в расписании общественного транспорта.

С 29 декабря по 8 января автобусы и троллейбусы будут курсировать по графику выходных, что позволит жителям и гостям города удобно планировать свои поездки.

Особенно стоит отметить новогоднюю ночь: метро завершит свою работу ровно в полночь, в то время как наземный транспорт будет радовать пассажиров до 2 часов утра, обеспечивая комфортное возвращение с праздников.

Кроме того, власти города готовятся к возможным снегопадам, которые могут обрушиться на Казань. В случае ухудшения погодных условий парк коммунальной техники может быть увеличен на 300–600 единиц. Для обеспечения порядка на улицах дежурные бригады будут работать в усиленном режиме, а вывоз мусора будет организован ежедневно, чтобы город оставался чистым и ухоженным даже во время зимних праздников, сообщает РБК

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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