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Татарстанские компании просят включить угрозу терроризма в страховку

Крупные компании Татарстана начинают активно пе...

Екатерина Кузьминых

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Крупные компании Татарстана начинают активно пересматривать свои подходы к страхованию, включая в договоры риски, связанные с терроризмом и диверсиями, особенно на фоне угроз, связанных с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Как сообщает «Интерфакс», по данным «Росгосстраха», интерес к таким полисам растет с начала 2024 года.

По словам директора филиала компании в республике Марата Сафина, наблюдается заметный рост запросов от корпоративных клиентов на включение этих рисков в страховые контракты. Интересно, что среди пострадавших от атак БПЛА 21 декабря в Казани были квартиры, которые уже имели страховку. Руководитель блока урегулирования убытков Арман Гаспарян отметил готовность компании приступить к обработке страховых случаев в упрощенном формате — владельцам застрахованных квартир не придется собирать документы самостоятельно, их страховая компания сделает это за них.

Гаспарян уточнил, что риск падения дронов и террористических актов входит в стандартные пакеты страхования имущества для физических лиц вместе с другими угрозами, такими как пожар и природные катастрофы. Для юридических лиц покрытие рисков нападений БПЛА уже предусмотрено в рамках общих условий для защиты от террористических актов и диверсий, поскольку такие инциденты обычно расследуются по соответствующим статьям уголовного кодекса, сообщает Реальное Время.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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