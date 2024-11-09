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Тамара Глоба назвала точную дату конца СВО на Украине и победителя конфликта - такого исхода не мог ожидать никто

Известный астролог Тамара Глоба сделала смелое ...

dzen.ru

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Известный астролог Тамара Глоба сделала смелое предсказание относительно развития и исхода событий вокруг специальной военной операции на Украине. Она указала конкретную дату, когда, по её словам, конфликт должен завершиться, и назвала победителя, исход которого, по мнению эксперта, станет полной неожиданностью для многих.

Точная дата окончания конфликта

По словам Глобы, астрологические расчеты позволили ей определить, что значительные изменения в ходе конфликта произойдут уже в ближайшем будущем, а сам он завершится определенной датой, которую астролог предпочла пока не разглашать публично. Эта информация вызвала широкий резонанс среди общественности и экспертов, так как предсказания Глобы часто обсуждают за их точность и детализацию.

Неожиданный победитель

В своем заявлении Тамара Глоба также утверждает, что победитель в этом конфликте окажется стороной, на успех которой многие не рассчитывали. Этот вывод основан на астрологическом анализе, который, по мнению Глобы, предсказывает поворот событий, способный изменить текущее положение дел.

Реакция общественности

Прогнозы Тамары Глобы всегда вызывают оживленные обсуждения, и её последние комментарии не стали исключением. Эксперты и аналитики уже начали анализировать возможные сценарии, которые могут привести к такому исходу, обсуждая, как изменения на астрологическом уровне могут отражаться на политической арене.

Время покажет, насколько точными окажутся эти предсказания, но уже сейчас они добавляют новые нюансы в понимание возможного развития событий на Украине. Пока что можно только гадать, будет ли предсказанный исход действительно столь неожиданным, как обещает Глоба.

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