Сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2019 году от них умерли 17,9 млн человек, что составляет 32% от всех случаев смерти в мире. Из них 85% были вызваны инфарктом миокарда и инсультом.

В России ситуация не менее тревожная: ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний умирает более миллиона человек. Только от ишемической болезни сердца страдает более 10 миллионов россиян, а больных артериальной гипертонией насчитывается более 48 миллионов.

Игнорирование симптомов и откладывание визита к врачу могут привести к необратимым последствиям, включая инвалидность и летальный исход. Своевременная диагностика и профилактика являются ключевыми факторами в борьбе с этими заболеваниями.

Корреспондент редакции ProKazan побеседовал с кардиологом медицинского центра «Волга» в Казани Ириной Леонидовной Трифоновой. Она рассказала, как распознать первые признаки сердечно — сосудистых заболеваний и какие обследования необходимо пройти для полной уверенности в здоровье сердца.

— Статистика смертности от болезней сердечно — сосудистой системы действительно пугает. Расскажите, какие симптомы часто остаются незамеченными, и когда следует обратиться к кардиологу?

— Знаете, самая большая ошибка – думать, что проблемы с сердцем всегда очевидны. Многие люди связывают боли в груди с усталостью, межреберной невралгией или даже несварением, а не с сердцем. Но что важно помнить: боли, которые возникают внезапно, жгучие или давящие, особенно если они отдают в левую руку, плечо, шею или даже нижнюю челюсть, – это сигнал, который нельзя игнорировать. Особенно, если такие ощущения появляются после физической нагрузки и исчезают в покое.

Еще один тревожный симптом – одышка. Если вы вдруг замечаете, что поднимаетесь по лестнице и начинаете задыхаться там, где раньше легко справлялись, – это повод задуматься. Утомляемость, которую многие списывают на возраст или стресс, может быть первым симптомом сердечной недостаточности. Головокружения или внезапные отеки ног тоже часто списывают на “просто жару” или “неудобные туфли”, хотя это может указывать на проблемы с сердцем.

Мой совет прост: если у вас есть такие признаки – не ждите. К тому же, многие болезни развиваются довольно коварно – тихо и без симптомов.

Даже если вы чувствуете себя прекрасно, но у вас в семье были случаи инфаркта или инсульта, стоит записаться на консультацию к кардиологу.

— Исследования показывают, что в России наблюдается "омоложение" сердечно-сосудистых заболеваний. Какие факторы способствуют этому, и как молодым людям снизить риск развития таких заболеваний?

— Да, к сожалению, сердечно-сосудистые заболевания действительно молодеют. Если раньше их считали болезнью пожилых, то сейчас повышение артериального давления, повышенный холестерин и даже инфаркты встречаются у людей в возрасте 30–40 лет, а иногда и моложе.

Почему так происходит? В первую очередь это образ жизни. Сидячая работа, минимум физической активности, неправильное питание с большим количеством фастфуда и трансжиров. Все это приводит к набору лишнего веса и развитию ожирения, что влечет за собой повышенный холестерин и артериальное давление. Не стоит забывать и о вредных привычках. Курение, например, ускоряет отложение холестерина в сосудах, а злоупотребление алкоголем изнашивает сердце. Добавьте сюда постоянный стресс, который многие привыкли 'глушить' едой или недосыпом, и картина станет еще мрачнее.

Интересно, что даже подростки сейчас сталкиваются с повышенным давлением. Современные гаджеты, игры, многочасовое сидение за компьютером и недостаток движения — всё это влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Как снизить риск? Прежде всего, молодым людям важно осознать: забота о сердце — это не для 'потом'. Начните с малого. Уберите из рациона фастфуд, замените его овощами, фруктами и цельнозерновыми продуктами. Ежедневные прогулки на свежем воздухе хотя бы по 30 минут в быстром темпе могут творить чудеса. Это не только укрепляет сердце, но и снижает уровень стресса. Не забывайте пить достаточно воды и ограничивать соль в пище — её избыток напрямую связан с повышением давления.

Также крайне важно следить за весом. Например, индекс массы тела (ИМТ) должен быть в пределах 18,5–25. Лишние килограммы — это лишняя нагрузка на сердце. И, конечно, нужно бросать курить. Это один из самых сильных факторов риска, который в любом возрасте ухудшает состояние сосудов.

Как посчитать индекс массы тела (ИМТ)? Разделите свой вес в килограммах на рост в метрах, возведённый в квадрат (ИМТ = вес (кг) / рост² (м²)). Например, при весе 70 кг и росте 1,75 м ИМТ составит 22,9 — это норма.

Ну и последнее, но не менее важное — регулярные обследования. Даже если вы чувствуете себя прекрасно, проверяйте давление, уровень холестерина и глюкозы. Современные гаджеты, такие как часы с функцией измерения пульса и даже снятия кардиограммы, могут помочь выявить отклонения на ранней стадии. И если вы заметили что-то странное, не откладывайте визит к врачу. Помните, сердце не даёт второго шанса.

— Статистика показывает, что мужчины в России чаще страдают от инфарктов по сравнению с женщинами. С чем связана эта разница, и какие профилактические меры особенно важны для мужчин?

— Да, действительно, мужчины в России значительно чаще сталкиваются с инфарктами, особенно в возрасте 40–60 лет. Разница связана как с физиологией, так и с образом жизни. У мужчин, например, отсутствует естественная защита, которую до определённого возраста дают женщине эстрогены — эти гормоны помогают укреплять сосуды. Кроме того, мужчины чаще ведут менее здоровый образ жизни: они чаще курят, реже контролируют своё давление и уровень холестерина, и, к сожалению, гораздо менее склонны регулярно посещать врачей.

Но есть и психологический фактор. Мужчины нередко считают, что жаловаться на здоровье — это проявление слабости. Они терпят боли в груди, одышку или головокружение до последнего, пока не дойдёт до критического состояния. Многие из них считают: “Подумаешь, давление подскочило, выпью таблетку — и пройдёт”. Однако это опасная ошибка. Повышенное давление без контроля может годами разрушать сосуды, пока не приведёт к инфаркту.

Что можно сделать? Прежде всего — регулярно проверять давление, особенно после 35 лет, и не игнорировать симптомы, даже если они кажутся незначительными. Если у мужчины в семье были случаи инфаркта или инсульта, особенно в молодом возрасте, это уже серьёзный повод для регулярных обследований. Очень важно следить за уровнем холестерина и глюкозы в крови.

Лишние килограммы напрямую увеличивают нагрузку на сердце. Например, каждый сброшенный килограмм снижает давление примерно на 1 мм рт. ст. А это уже значительный вклад в профилактику.

И главное — не ждать тревожных симптомов. Мужчины часто приходят к врачу уже после перенесенного инфаркта. Но ведь всё можно предотвратить, если вовремя обратить внимание на свое здоровье.

— Какие обследования необходимо пройти, чтобы на 100% убедиться, что с сердцем все в порядке?

— Чтобы на 100% быть уверенным в состоянии своего сердца, важно пройти несколько обследований. Разделим их на базовые и дополнительные.

Базовые обследования:

Электрокардиограмма (ЭКГ) — это обязательное исследование, которое позволяет выявить изменения в ритме сердца, ишемию или перенесённые инфаркты. Даже если вы не чувствуете боли в груди, ЭКГ может показать скрытые патологии, такие как преждевременные сокращения сердца или признаки гипертрофии.

— это обязательное исследование, которое позволяет выявить изменения в ритме сердца, ишемию или перенесённые инфаркты. Даже если вы не чувствуете боли в груди, ЭКГ может показать скрытые патологии, такие как преждевременные сокращения сердца или признаки гипертрофии. Эхокардиография (УЗИ сердца) — это исследование позволяет увидеть, как работает сердце, оценить его структуру и функциональные особенности. Эхокардиография помогает выявить проблемы с клапанами, сердечной мышцей, а также симптомы сердечной недостаточности, которые могут не проявляться на других исследованиях. Особенно важно пройти её тем, у кого есть проблемы с давлением или наследственная предрасположенность к заболеваниям сердца.

— это исследование позволяет увидеть, как работает сердце, оценить его структуру и функциональные особенности. Эхокардиография помогает выявить проблемы с клапанами, сердечной мышцей, а также симптомы сердечной недостаточности, которые могут не проявляться на других исследованиях. Особенно важно пройти её тем, у кого есть проблемы с давлением или наследственная предрасположенность к заболеваниям сердца. Общий анализ крови — помогает выявить скрытые воспалительные процессы и анемию, которые могут ухудшить состояние сердца. Изменения в этом анализе могут стать индикатором того, что нужно искать причину в других заболеваниях.

— помогает выявить скрытые воспалительные процессы и анемию, которые могут ухудшить состояние сердца. Изменения в этом анализе могут стать индикатором того, что нужно искать причину в других заболеваниях. Липидограмма — анализ крови на уровень холестерина, особенно фракций липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и высокой плотности (ЛПВП), который помогает понять риск развития атеросклероза. Это исследование особенно важно для людей с повышенным давлением или ожирением, поскольку оно показывает, насколько высок риск закупорки сосудов.

Дополнительные исследования, которые может назначить кардиолог для более глубокого анализа:

Суточное мониторирование ЭКГ, давления (Холтер) и СМАД — позволяет отследить все изменения в работе сердца в течение суток, что особенно полезно для людей с бессимптомными нарушениями ритма сердца. Это обследование также помогает обнаружить скрытые проблемы с артериальным давлением, которые могут не проявляться на обычных визитах к врачу.

— позволяет отследить все изменения в работе сердца в течение суток, что особенно полезно для людей с бессимптомными нарушениями ритма сердца. Это обследование также помогает обнаружить скрытые проблемы с артериальным давлением, которые могут не проявляться на обычных визитах к врачу. Нагрузочные пробы (велосипедная эргометрия, тредмил-тест) — эти исследования помогают выявить скрытые ишемические изменения в сердце, которые становятся заметными только при физической нагрузке. Если пациент жалуется на одышку или боль в груди при нагрузке, но на ЭКГ в покое изменений не видно, нагрузочные тесты могут показать, где именно происходят нарушения.

— эти исследования помогают выявить скрытые ишемические изменения в сердце, которые становятся заметными только при физической нагрузке. Если пациент жалуется на одышку или боль в груди при нагрузке, но на ЭКГ в покое изменений не видно, нагрузочные тесты могут показать, где именно происходят нарушения. Коронарная ангиография — это более инвазивное исследование, которое помогает выявить сужение сосудов сердца, что важно при подозрении на атеросклероз или ишемическую болезнь сердца. Это обследование обычно назначают, если есть показания для хирургического вмешательства или если другие методы не дают полной картины.

— это более инвазивное исследование, которое помогает выявить сужение сосудов сердца, что важно при подозрении на атеросклероз или ишемическую болезнь сердца. Это обследование обычно назначают, если есть показания для хирургического вмешательства или если другие методы не дают полной картины. Магнитно-резонансная томография (МРТ) сердца — это высокоточное исследование, которое используется для диагностики заболеваний, которые сложно выявить другими методами, например, повреждения сердечной мышцы или миокардита.

Моя рекомендация: при первых признаках ухудшения состояния здоровья не стоит ждать. Важно как можно раньше пройти эти обследования, чтобы обнаружить проблему на начальной стадии, когда лечение будет наиболее эффективным.

Остановите болезнь до того, как она начнется. Не ждите, пока симптомы станут явными. Пройдите обследование в медцентре “Волга” и убедитесь, что ваше сердце здорово. Раннее выявление — залог успешного лечения.

— Расскажите, какие простые способы помогут профилактировать сердечно-сосудистые заболевания?

— Есть несколько простых, но крайне эффективных способов, которые помогут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, и начать можно прямо сегодня. Во-первых, это, конечно, контроль за артериальным давлением. Даже если у вас нет явных проблем с давлением, его нужно периодически проверять, чтобы не пропустить повышение. Лучше всего это делать 2-3 раза в неделю, а если давление уже повышенное, то и каждый день.

Второй важный момент — правильное питание. Старайтесь исключать из рациона продукты с высоким содержанием насыщенных жиров и трансжиров, такие как фастфуд, жирные мясные блюда, майонез и колбасы. Увлажняйте организм овощами, фруктами и рыбой, особенно жирными сортами — они богаты омега-3 жирными кислотами, которые полезны для сердца. И не забывайте о клетчатке — она помогает поддерживать нормальный уровень холестерина.

Также крайне важна физическая активность. Не нужно становиться профессиональным спортсменом, достаточно регулярных прогулок на свежем воздухе, легких упражнений или плавания. Даже 30 минут умеренной физической активности в день могут значительно снизить риски сердечных заболеваний.

И, конечно, не забывайте про контроль веса. Лишний вес — это одна из основных причин гипертонии, сахарного диабета и других заболеваний, которые напрямую влияют на здоровье сердца. Небольшая потеря в весе, даже 5-10 кг, уже может существенно снизить риски.

Не стоит забывать и о стрессе. Он сильно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, поэтому важно научиться правильно с ним справляться. Умение расслабляться, медитировать или просто проводить больше времени с близкими и на природе — это тоже шаги к здоровому сердцу.

Если вы планируете посетить кардиолога, полезно за 1-2 недели до визита начать вести дневник измерений артериального давления. Достаточно делать замеры 2-3 раза в день. Эти данные помогут кардиологу более точно оценить ваш уровень давления, выявить возможные колебания и подобрать оптимальное лечение.

Здоровье сердца — это не абстрактная забота, это ежедневный выбор. Пренебрегать сигналами своего организма, откладывать обследования и надеяться, что всё будет хорошо — слишком рискованно. Но если вовремя начать следить за собой, можно не только предотвратить развитие серьёзных заболеваний, но и прожить более активную и полноценную жизнь.

Не ждите, пока тревожные симптомы станут неотложными. Начните заботиться о своём сердце сегодня — пройдите обследование, следите за давлением и будьте внимательны к каждому сигналу тела. Ваше здоровье в ваших руках, и каждый правильный шаг приближает вас к долгой и активной жизни.